Кремлёв подтвердил информацию об организации боя между Тайсоном и Емельяненко
- РИА Новости
«Владимир Хрюнов сказал мне о такой возможности. Я ответил, что мы полностью поддержим все его начинания. Тем более Володя вообще привёл в Россию профессиональный бокс. Я считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем всё возможное, чтобы бой состоялся», — сказал Кремлёв RT.
53-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.
Ранее промоутер рассказал о возможном бое между Тайсоном и Александром Емельяненко.