Кремлёв подтвердил информацию об организации боя между Тайсоном и Емельяненко

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что считает возможным проведение поединка бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона с кем-то из российских бойцов смешанных единоборств — Сергеем Харитоновым или Александром Емельяненко.

«Владимир Хрюнов сказал мне о такой возможности. Я ответил, что мы полностью поддержим все его начинания. Тем более Володя вообще привёл в Россию профессиональный бокс. Я считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем всё возможное, чтобы бой состоялся», — сказал Кремлёв RT.

53-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.

Ранее промоутер рассказал о возможном бое между Тайсоном и Александром Емельяненко.