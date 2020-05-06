Кремлёв подтвердил информацию об организации боя между Тайсоном и Емельяненко

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что считает возможным проведение поединка бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона с кем-то из российских бойцов смешанных единоборств — Сергеем Харитоновым или Александром Емельяненко.
Кремлёв подтвердил информацию об организации боя между Тайсоном и Емельяненко
  • РИА Новости

«Владимир Хрюнов сказал мне о такой возможности. Я ответил, что мы полностью поддержим все его начинания. Тем более Володя вообще привёл в Россию профессиональный бокс. Я считаю, что привезти Тайсона в Россию вполне реально. Но для начала нужно получить согласие как с его стороны, так и со стороны соперника. А по цене договоримся. Сделаем всё возможное, чтобы бой состоялся», — сказал Кремлёв RT. 

53-летний Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу с 1987 по 1990 год.

Ранее промоутер рассказал о возможном бое между Тайсоном и Александром Емельяненко.

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