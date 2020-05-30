Исмаилов поддержал своего тренера, подозреваемого в организации убийства

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поддержал своего тренера Владимира Осию, которого подозревают в организации убийства.

«И каждый раз, когда он проявлял своё отношение ко мне, я был под впечатлением! И каждый раз, когда приходил новый спортсмен, с нулями в карманах и рекорде, он впечатлял меня снова! И даже эта машина, которую мы ему подарили, не подарок — это его заслуга! Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нём нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он сам! Он себя уже проявил, всё остальное — испытание, с которым мы справимся! Ин ша Аллах!» — написал Исмаилов в Instagram, опубликовав также видео, на котором он дарит наставнику автомобиль.

Исмаилов тренируется под руководством Осии уже 10 лет. Кроме того, Осия является судьёй международной категории, а в 2019 году он привёл сборную России по MMA к победе на чемпионате мира.

Ранее ACA объявила, что бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 24 июля.