Исмаилов поддержал своего тренера, подозреваемого в организации убийства

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поддержал своего тренера Владимира Осию, которого подозревают в организации убийства.
Исмаилов поддержал своего тренера, подозреваемого в организации убийства
  • © maga_isma
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«И каждый раз, когда он проявлял своё отношение ко мне, я был под впечатлением! И каждый раз, когда приходил новый спортсмен, с нулями в карманах и рекорде, он впечатлял меня снова! И даже эта машина, которую мы ему подарили, не подарок — это его заслуга! Человек легче всего проявляет себя среди тех, кто в нём нуждается, а не среди тех, в ком нуждается он сам! Он себя уже проявил, всё остальное — испытание, с которым мы справимся! Ин ша Аллах!» — написал Исмаилов в Instagram, опубликовав также видео, на котором он дарит наставнику автомобиль.

Исмаилов тренируется под руководством Осии уже 10 лет. Кроме того, Осия является судьёй международной категории, а в 2019 году он привёл сборную России по MMA к победе на чемпионате мира.

Ранее ACA объявила, что бой Емельяненко — Исмаилов пройдёт 24 июля.

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