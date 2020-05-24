Гаджиев заявил, что бой Емельяненко — Минеев пройдёт в рамках Fight Nights

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боксёрский поединок между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым планируется провести под эгидой организации.

«Это будет бокс на площадке Fight Nights, но с эфиром на РЕН ТВ. Он всё время переносится в связи с тем, что автоматически переносятся планы у ребят. На самом деле ничего не мешает проведению боя», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Поединок, перенесённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, предварительно запланирован на 24 июля.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко обратился к своим соперникам в соцсетях.