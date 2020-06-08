Александр Емельяненко опубликовал видео, на котором учит скороговорки
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«Здесь где-то столкнулся со скороговорками и начал их учить. Ну, для того, чтобы повысить дикцию, лучше разговаривать. И зашипел: Саша шустро сушит сушки, сушек высушил штук шесть. И легко спешат старушки сушек Сашиных поесть», — произнёс Емельяненко на видео в своём Instagram.
24 июля Емельяненко встретится в поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Всего на счету Александра 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA.
Ранее Емельяненко рассказал о пользе тренировок с Кадыровым.