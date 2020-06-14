Александр Емельяненко рассказал о своих планах жениться

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда собирается жениться.

«Подстригся, навёл красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», — заявил Емельяненко в своём Instagram.

Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Поединок, перенесённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, предварительно запланирован на 24 июля. Дата боя с Владимиром Минеевым пока не определена.

Ранее Камил Гаджиев заявил, что бой Емельяненко — Минеев пройдёт в рамках Fight Nights.