Александр Емельяненко рассказал о своих планах жениться

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда собирается жениться.
Александр Емельяненко рассказал о своих планах жениться
  • РИА Новости

«Подстригся, навёл красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», — заявил Емельяненко в своём Instagram.

Следующим соперником Емельяненко должен стать Магомед Исмаилов. Поединок, перенесённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, предварительно запланирован на 24 июля. Дата боя с Владимиром Минеевым пока не определена.

Ранее Камил Гаджиев заявил, что бой Емельяненко — Минеев пройдёт в рамках Fight Nights.

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