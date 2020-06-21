Разница в мощи: Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Александр Волков уступил Кёртису Блэйдсу в главном поединке турнира UFC on ESPN 11, который прошёл 21 июня в Лас-Вегасе. Схватка продлилась пять раундов, по итогам которых все трое судей отдали победу американцу. Для россиянина это поражение стало восьмым в карьере и вторым под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Александр Волков и Кёртис Блэйдс были не только участниками главного боя вечера, но и, по сути, единственными звёздами турнира UFC on ESPN 11. Как и неделю назад, матчмейкеры Абсолютного бойцовского чемпионата не смогли порадовать зрителей мощным составом участников, но постарались компенсировать это ярким завершением шоу. Повышенное внимание к дуэли россиянина и американца было обусловлено не только их высоким положением в рейтинге тяжёлого веса (седьмой и третий номера соответственно), но и столкновением стилей. Противостояние борца и ударника не только считается классическим, но и до сих пор вызывает огромный интерес у публики.

В преддверии поединка многие факторы говорили не в пользу Волкова. Во-первых, на протяжении своей карьеры он неоднократно испытывал серьёзные проблемы с борцами, в сражениях с которыми и потерпел почти все свои поражения. Во-вторых, в связи с пандемией коронавируса подготовка у Александра получилась скомканной. К работе с тренером он мог приступить лишь ближе к концу подготовительного лагеря, а большую часть времени и вовсе был вынужден тренироваться дома. В подобных условиях подготовиться к встрече с таким визави, как Блэйдс, крайне сложно, если вообще реально.

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В условиях самоизоляции у Волкова было мало возможностей найти достаточно атлетичного спарринг-партнёра, похожего на Кёртиса. Кроме того, у американца было преимущество в мощи. За сутки до боя его масса составляла 118,4 кг при лимите тяжёлой категории 120 кг. Россиянин оказался на 6 кг легче.

Ещё одним подспорьем для американца стала уменьшенная клетка на арене UFC Apex, в которой должен был пройти поединок. Данный октагон меньше стандартного на полтора метра (7,62 вместо 9,144), что также должно было стать преимуществом для борца. Неудивительно, что это стало заметно уже на восьмой секунде схватки, когда Блэйдс молниеносно сократил дистанцию и провёл первый тейкдаун. В итоге за первую пятиминутку он четырежды переводил Волкова на канвас, но перейти к фирменному ground and pound у него не получилось. Александр был очень спокоен и не позволял создать себе серьёзных проблем, грамотно контролируя руки противника.

Вторая пятиминутка получилась для Волкова гораздо более разочаровывающей. Первые 40 секунд атлеты разменивались в стойке, но превосходства россиянина не ощущалось. За последние годы Блэйдс добился серьёзного прогресса в ударной технике, что демонстрировал, бомбардируя противника резкими джебами и прямыми. Как только Александр начал нащупывать дистанцию, он тут же оказался на полу. При этом если в первом отрезке ему удалось не дать американцу повалить себя на спину, то на этот раз тот всё же добился своего. Время до конца раунда россиянину пришлось провести в глухой обороне под градом ударов локтями.

Третий отрезок схватки также вряд ли можно назвать удачным для Волкова, но в его действиях наметился определённый прогресс. Так, он не позволил зафиксировать себя в партере, а две первые попытки прохода в ноги и вовсе уверенно заблокировал. В действиях Блэйдса же стала заметна усталость. С каждой минутой он всё тяжелее дышал, а его тейкдауны стали заметно медленнее. Тем не менее пятиминутка осталась за ним, а Александр оказался в тяжёлом положении. После неё стало ясно, что взять верх решением у него практически нет шансов.

Это окончательно подтвердил четвёртый раунд. Бойцы солидно замедлились, но Блэйдс продолжал раз за разом отправлять визави на пол. Уже к середине предпоследней пятиминутки в его активе значилось 12 тейкдаунов — на один больше, чем лучший результат в истории тяжёлого веса. До этого Кейн Веласкес 11 раз укладывал на настил Джуниора Дос Сантоса в их реванше на UFC 155.

Тем не менее концовка осталась за Волковым. В течение последней минуты он сначала преуспел в стойке и чуть было не отправил оппонента в нокдаун, а затем бросил его на землю. Причём Александр не просто подсёк Кёртиса, а даже сумел поднять того над полом. Этим он удивил не только собравшихся на арене журналистов и тренеров, но и самого Блэйдса.

Here’s the Blaydes vs. Volkov scorecard. Two judges had Volkov winning the fourth and fifth rounds. #UFCVegas3pic.twitter.com/05RIPnpWi8 — Marc Raimondi (@marc_raimondi) June 21, 2020

Для победы Волкову был нужен нокаут, и он ожидаемо пошёл вперёд. На протяжении минуты он перебивал уставшего Блэйдса в стойке и был готов развить успех, но тот вновь воспользовался преимуществом в «физике». Пусть его тейкдауны уже и не были такими стремительными, но разница в мощи помогла ему ещё дважды уложить соперника на канвас. Александр поднимался и вновь продолжал атаковать и в целом более впечатляюще смотрелся в заключительном раунде. Однако Кёртис последние 80 секунд провёл сверху и снял все вопросы о триумфаторе.

По итогам пяти раундов все трое судей ожидаемо встали на сторону Блэйдса: 49:46, 48:46, 48:47. При этом Сэл Д'Амато и Крис Ли отдали Волкову два последних отрезка.

Кёртис одержал четвёртую победу подряд и укрепился в статусе одного из главных претендентов на титул. Волков же потерпел второе поражение в UFC и упустил шанс ворваться в топ-5 дивизиона. Тем не менее Александр оказался заметно крепче, чем предполагал его соперник. До боя американец неоднократно заявлял, что намерен завершить дуэль раньше пятого раунда.

Почти во всех поединках основного карда UFC on ESPN 11 победителей пришлось выявлять судьям. Во втором по значимости сражении вечера Джош Эммет взял верх над Шейном Бургосом. Схватка получилась бескомпромиссной и насыщенной, вследствие чего оба спортсмена получили заслуженные $50 тыс. за бой вечера. Бывшая претендентка на титул в легчайшем весе Ракель Пеннингтон оказалась сильнее Марион Рено, а Белал Мухаммад справился с Лайманом Гудом. Тем временем ветеран Джим Миллер с помощью красивого армбара расправился с Рузвельтом Робертсом и вышел на третье место в истории чемпионата по числу побед сдачей (10). Столько же у легендарного Ройса Грейси, а впереди лишь ещё два бразильца — Демиан Майя (11) и Чарльз Оливейра (14).

В предварительном карде яркими досрочными победами отметились Джастин Джейнс, Джиллиан Робертсон и Марк-Андре Барио, но самым обсуждаемым стал первый поединок вечера. После второго раунда Макс Рохскопф решил отказаться от продолжения битвы с Остином Хаббардом. Несмотря на два успешных тейкдауна, он нанёс более чем в три раза меньше ударов (17 против 59) и получил серьёзный ущерб. В перерыве между пятиминутками он попросил тренеров выбросить полотенце, но те поначалу отказались. Однако после нескольких секунд уговоров наставники всё же решили прекратить дуэль.