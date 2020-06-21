Волков потерпел поражение от Блэйдса на турнире UFC в Лас-Вегасе
- Reuters
- © Chris Unger/Zuffa LLC via USA TODAY Sports
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Блэйдса. Двое из судей отдали ему четыре раунда из пяти (49:46), последний сделал вывод, что американец взял три пятиминутки (47:48).
Для Блэйдса эта победа стала четвёртой подряд.
Волков проиграл восьмой поединок в карьере и второй — под эгидой UFC. До этого он уступал лишь Деррику Льюису.
Ранее Блэйдс объяснил, почему решил провести бой с россиянином Александром Волковым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).