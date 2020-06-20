Блэйдс заявил, что с уважением относится к Волкову как к сопернику

Американский боец смешанного стиля Кёртис Блэйдс объяснил, почему решил провести бой с россиянином Александром Волковым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Я хочу получить новый контракт. Волков — уважаемый соперник, и я бы не дрался с кем попало. Я больше не собираюсь драться с соперниками вроде Джастина Уиллиса или Шамиля Абдурахимова. Эти парни находятся в нижней части рейтинга», — приводит слова Блэйдса MMA Fighting.

Он отметил, что намерен биться с настоящими претендентами на титул, чтобы самому побороться за пояс чемпиона.

«Волков — значимый соперник, но я верю, что смогу победить его», — подчеркнул Блэйдс.

Бой Волков — Блэйдс состоится в ночь на 21 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 11.

Ранее Алексей Олейник дал совет Волкову перед боем с Блэйдсом.