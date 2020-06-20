Олейник дал совет Волкову перед боем с Блэйдсом

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник дал совет своему соотечественнику Александру Волкову перед боем с Кёртисом Блэйдсом.

«Соперник неудобный. Но разве он сверхмощный? Нет. Просто Блэйдс — очень хороший борец, которому сказали не заниматься ерундой, а сносить и потом разбивать. То, что Саше будет нелегко, это понятно. Нужен правильный геймплан. Какой совет дал бы Волкову? Не зацикливаться, не пугаться партера. Я ему ещё давно подсказывал, что надо делать, если тебя снесли, а ты не можешь вылезти. Думаю, Саша это помнит. Но если ждать прохода, как дос Сантос, то можно хорошенько схлопотать, а потом проход всё равно будет. Саша много работал с хорошими борцами. А хорошо защищаться можно в бою с любым борцом. Тем более этот не делает болевых приёмов и не душит», — рассказал Олейник «Спорт-Экспрессу».

Бой Волков — Блэйдс состоится в ночь на 21 июня в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC on ESPN 11.

Ранее сообщалось, что бойца UFC сняли с турнира из-за коронавируса у его секунданта.