Бойца UFC сняли с турнира из-за коронавируса у его секунданта

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Американский боец Мэтт Фревола заявил, что UFC снял его с боя из-за положительного теста на коронавирус у его секунданта Билли Куарантилло.
Бойца UFC сняли с турнира из-за коронавируса у его секунданта
  • Reuters

По словам Фреволы, которые передаёт TMZ, его тест показал отрицательный результат, однако UFC принял решение снять его с боя из-за мер предосторожности.

На турнире UFC Fight Night, запланированном на 20 июня, Фревола должен был выйти на бой против Фрэнка Камачо. Теперь его место в октагоне займёт Джастин Джейнс, который согласился на поединок на коротком уведомлении.

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