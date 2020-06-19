Бойца UFC сняли с турнира из-за коронавируса у его секунданта
- Reuters
По словам Фреволы, которые передаёт TMZ, его тест показал отрицательный результат, однако UFC принял решение снять его с боя из-за мер предосторожности.
На турнире UFC Fight Night, запланированном на 20 июня, Фревола должен был выйти на бой против Фрэнка Камачо. Теперь его место в октагоне займёт Джастин Джейнс, который согласился на поединок на коротком уведомлении.
Ранее Алексей Олейник рассказал, кто станет его следующим соперником в UFC