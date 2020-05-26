«Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони»: Абдурахимов о бое Нурмагомедова с Гэтжи и фиаско Фергюсона

Чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову придётся непросто в поединке с обладателем временного титула Джастином Гэтжи, однако он возьмёт верх. Такое мнение в интервью RT высказал боец тяжёлого веса Шамиль Абдурахимов. Он также подтвердил, что 11 июля должен будет провести бой с Сирилом Ганом, поздравил Алексея Олейника с триумфом на UFC 249 и рассказал, кого он считает первым российским чемпионом промоушена.

— Пару недель назад появились слухи, что ваш поединок с Сирилом Ганом был перенесён на турнир UFC 251, который планируется провести в июле. Это так?

— Да, наш бой должен состояться 11 июля.

— Уже подписали контракт?

— Изначально схватка должна была пройти на оригинальном UFC 249, запланированном на 19 апреля. На тот бой контракт был подписан, что касается нового, то пока соглашение не присылали. Ждём его в ближайшее время.

— Там сказано, где должен пройти турнир?

— На данный момент место проведения шоу не озвучивалось. Судя по всему, его будут устраивать на «Бойцовском острове», возможно, снова решат провести во Флориде. Информации пока нет.

Также по теме Камбэк Оверима, тяжёлые травмы Смита и десять досрочных побед: чем запомнились турниры UFC в Джексонвилле В американском Джексонвилле прошли два турнира UFC Fight Night. Энтони Смит проиграл Гловеру Тейшейре и получил ряд серьёзных травм, а...

— Как вы относитесь к инициативе проведения боёв на острове?

— С одной стороны, это интересно. Если вспомнить фильм «Путь дракона» с Брюсом Ли, то там люди тоже приезжали на остров и устраивали поединки. Судя по всему, будет что-то похожее.

— Подобный сюжет был и в «Смертельной битве»…

— Да, но это уже было чуть позже. В детстве в основном смотрел фильмы с Брюсом Ли, Жан-Клодом Ван Даммом, Сильвестром Сталлоне. Конечно, советские тоже.

— Какая лента запомнилась среди тех, что посмотрели в последнее время?

— Буквально на днях увидел «Рейд: пуля в голове». Очень интересный. Обычно смотреть фильмы нет времени, ведь постоянно тренируюсь. Но сейчас в основном приходится сидеть дома, поэтому возможность появилась.

— Насколько известно, поначалу в Дагестане многие не верили в угрозу коронавируса. Мнение людей изменилось?

— Знаете, если раньше у нас в каждом доме были эксперты по политике и смешанным единоборствам, то сейчас появились специалисты по медицине. Конечно, поначалу народ не верил в опасность. Кроме того, различные блогеры подливали масла в огонь, говоря, что всё это враньё, угрозы коронавируса не существует.

— Вы сами не заразились коронавирусом?

— Нет. Как только вся эта ситуация возникла, перешёл в режим самоизоляции. Закупил продуктов и практически не выходил из дома. Бывало, что с семьёй выезжали за город, где никого нет. Немного гуляли и возвращались.

— Сейчас все беспокоятся за Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы. Слышали об этом?

— Конечно, насколько знаю, ситуация тяжёлая, но он уже вышел из комы. Абдулманап — публичный человек, наверняка ему приходилось контактировать со многими людьми. В результате заразился. Кроме того, негативный эффект оказали проблемы с сердцем. Инфекция ведь бьёт в самое слабое место.

— Вы тесно общаетесь с Нурмагомедовым-старшим?

— В последнее время нет. У Абдулманапа сейчас очень много дел, серьёзная ответственность. Он очень занятой человек, поэтому не всегда остаётся время на общение.

— Если ничего не изменится, то турнир с вашим участием состоится уже 11 июля. Как вы поддерживаете форму с учётом Рамадана?

— Продолжаю тренироваться, но с меньшей интенсивностью. Занимаюсь общей физической подготовкой, качаюсь, но спарринги проводить не удаётся. Не с кем постоять в парах. Возможно, ближе к поединку отправлюсь в один из залов. Но проблема ещё и в том, что сейчас все они закрыты и неизвестно, когда их откроют.

— По словам директора направления ММА в UFC Gym Russia Шамиля Сулейманова, в настоящее время самое сложное в подготовке — заточка под определённого оппонента. Согласны?

— Да, сейчас очень сложно найти спарринг-партнёров. Сегодня один не пришёл, завтра — другой. Плюс есть определённый риск для здоровья, так как непонятно, с кем они контактировали. Не всегда найдёшь человека, также соблюдающего режим самоизоляции.

— В Дагестане тоже сложно со спарринг-партнёрами?

— Возможно, у представителей некоторых категорий и нет особых проблем. У того же Хабиба есть множество родственников, которые могут помочь ему в подготовке. А тяжеловесам всегда тяжело. В Дагестане их всего 5 — 6 человек. На данный момент сложно сказать, как будут проходить тренировки.

— Неужели нет других вариантов?

— В Москве у меня живёт брат, тоже тяжеловес. Сейчас он может пребывать даже в лучшей форме, чем я. Возможно, возьму с собой пару борцов и поеду готовиться в столицу.

— В послужном списке вашего будущего оппонента значится шесть побед и ни одного поражения. За счёт чего собираетесь побеждать Гана?

— Молодой перспективный парень. В ударной технике он неплох, чемпион Франции по муай-тай. Но я думаю, что не уступаю Гану в стойке. Собираюсь остановить его.

— На деле может показаться так, что вы сейчас исполняете роль гейткипера тяжёлого веса…

— Понимаю, что ввиду моего поражения в бою с Кёртисом Блэйдсом может создаться такое впечатление. Но стараюсь не обращать на это внимания. Надо пройти Сирила и работать дальше.

— Насколько сильно вас разочаровал перенос турнира UFC 249?

— Безусловно, коронавирус серьёзно спутал карты. Дело в том, что готовился к битве с Ганом ещё с декабря. Начал тренировочный лагерь в горах Кабардино-Балкарии. Проделал очень тяжёлую работу, трудился по шесть дней в неделю. Было очень сложно. Не хотелось бы повторять подобное, поэтому стараюсь поддерживать форму.

— Хабиб Нурмагомедов говорил, что после Рамадана ему необходимо минимум 45 дней, чтобы восстановить организм. Сколько нужно вам?

— Хабиб практически прав. Если нахожусь не в лучшей форме, то на восстановление уходит минимум 35 дней. Дело в том, что во время Рамадана ты не можешь полноценно работать. Да, есть возможность поддерживать тонус мышц, но в случае более серьёзных нагрузок увеличивается риск получить травму. В этот период из организма выводятся кальций, соли, минералы, поэтому можно порвать связку или, например, получить перелом в результате неудачного лоу-кика. Поэтому дело не только в наборе кондиций, но и в возвращении необходимых для жизнедеятельности веществ.

— Думаете, что успеете набрать форму до 11 июля?

— Да, это возможно. Раньше не засекал, сколько времени мне нужно на восстановление после Рамадана, но думаю, что справлюсь. Изначально хотел провести три поединка в 2020 году. Но из-за коронавируса остаётся надеяться подраться хотя бы дважды.

— Говоря о схватке с Блэйдсом... Что стало причиной поражения?

— Очень сильный парень. В плане «физики» не потянул с ним, да и борцовские навыки у него оказались выше. Причина в том, что не смог найти настолько же мощных спарринг-партнёров. Работал с бойцами весом 100 — 105 кг, в то время как Блэйдс обычно весит 130 кг и сгоняет до 120.

— Почему не отправились в лагерь, где была бы возможность поработать с такими мощными спортсменами?

— Не могу надолго уезжать из дома, ведь у меня двое детей-инвалидов, у обоих задержка психоречевого развития. Оставлять жену одну с ними неправильно. Поэтому не имею возможности проводить сборы в США. По большому счёту у меня нет команды как таковой, сам готовлюсь к боям. Некоторое время назад занимался в Москве, где со мной работали легенды тайского бокса России Магомед Кобра Исмаилов и Магомед Пропеллер Магомедов. Но после этого не было такого, чтобы плотно сотрудничал с тренерами.

— Почему?

— Дело в моём отношении. Стараюсь не привязываться. Нанял тренера, поработал над определёнными аспектами, заплатил деньги — разошлись. Наверное, стоит задуматься над созданием собственной команды.

— На ваш взгляд, Блэйдс или Фрэнсис Нганну сейчас более достоин побороться за титул чемпиона в тяжёлом весе?

— Оба заслужили право, но считаю, что должны провести ещё по одному поединку. Фрэнсис, конечно, впечатляет. Разбирается со всеми за секунды, Кёртис тоже выступает крайне уверенно. Возможно, им стоит провести третий очный бой?

— Вас удивило, что Нганну так легко разобрался с Жаирзиньо Розенстрайком?

— Судя по всему, Розенстрайк был очень уверен в своих силах, но пропустил выпад Нганну. Тот накинулся на него и свалил буквально тремя ударами. Что сказать, Фрэнсис — очень мощный боец. Но я уверен, в реванше Стипе Миочич вновь его побьёт.

— Нганну считают одним из самых сильных нокаутёров в истории тяжёлого веса. Согласны?

— Безусловно, он очень серьёзный ударник, что и доказывает своими выступлениями.

— Помимо Нганну, кого бы вы включили в число лучших нокаутёров в истории?

— Мне всегда нравился Дэн Хендерсон. Специалист по брутальным нокаутам. Также Чак Лидделл. Сам смотрю UFC со времён седьмого чемпионата. Ещё в детстве мне попала в руки кассета с записью. Кстати, именно это помогло мне одержать победу над братом. Подсмотрел на видео один удушающий приём, который до этого у нас никто не знал, и провёл брату. До этого момента он всегда бил меня, но тогда я взял верх.

— Как всё произошло?

— Брат потерял сознание. Мама испугалась, начала бить меня, кричать: «Что ты наделал?». Но потом он пришёл в себя. Думал, побьёт меня, а он засмеялся.

— Часто дрались с братом в детстве?

— Конечно. Бывает, посмотрим вместе фильм с Брюсом Ли или Джеки Чаном — и сразу отрабатывать друг на друге. Конечно, не всегда взрослым это нравилось, поэтому попадало от них.

— Говоря об истории UFC... Не утихают споры на тему того, кто же именно является первым российским чемпионом. На ваш взгляд, им справедливо называть Олега Тактарова или Хабиба Нурмагомедова?

— В новой истории UFC первым российским чемпионом является Нурмагомедов. Необходимо понимать, что в 1990-е в промоушене были другие правила проведения шоу. Восемь человек боролись за звание победителя турнира. На одном из таких и победил Тактаров. Впоследствии Абсолютный бойцовский чемпионат сильно изменился, обладатель пояса стал определяться по-другому.

— Какое впечатление на вас произвели выступления Тактарова?

— Говоря честно, тогда был очень низкий уровень спортсменов. Выступали пожарные, работники береговой охраны. По большому счёту туда брали всех, кто смотрелся более-менее внушительно. И когда пришли борцы с серьёзной базой типа Дэна Северна и Марка Коулмана, они стали всех ломать. Потом их сменили ещё более мастеровитые атлеты, и уровень начал быстро расти.

— Возвращаясь к турнирам в Джексонвилле... На UFC 249 Алексей Олейник одержал победу над Фабрисио Вердумом…

— Олейник — воин, машина. Очень сильно порадовал. Спортсмену 42 года, а он продолжает так выступать. Знаю его лично, тренировались с ним вместе. Когда занимался в Ростове-на-Дону, он проводил сборы, в ходе которых показывал болевые приёмы.

— Многие были удивлены тем, как здорово Олейник смотрелся в стойке. Это Алексей так прибавил в этом компоненте или Фабрисио оказался не готов после двух лет простоя?

— Несомненно, длительный перерыв сказался на Вердуме. Потерял чувство октагона, да ещё и находился далеко не в лучшей физической форме. По большому счёту в той битве Фабрисио показал свой уровень в стойке. Он никогда не был асом в этом.

— Тем не менее он на равных бился с Кейном Веласкесом и побеждал Трэвиса Брауна…

— Никогда не считал Брауна крутым ударником. Таковым могу назвать Миочича, Нганну, Дос Сантоса, того же Веласкеса. По большому счёту Трэвис так себе боец. Тем более Олейник побеждал его.

— Спустя несколько дней Олейник получил вызов на бой от Бена Ротвелла. На ваш взгляд, это интересный поединок для Алексея?

— Олейнику будет тяжело с Ротвеллом. Он сильный, тяжёлый спортсмен.

— Сами бы не хотели подраться с Олейником?

— Честно говоря, мне это неинтересно. Если предложат поединок, то соглашусь, но сам вызывать не собираюсь. Мы оба россияне, неужели нам больше не с кем драться?

— Одним из главных событий UFC 249 стало завершение карьеры Генри Сехудо. Вас удивило его решение?

— Генри тренировался с малых лет, постоянно проходил сборы — сначала как олимпийский борец, потом как боец смешанных единоборств. Всё это очень сильно надоедает. Тяжело поддерживать такую форму на протяжении всей жизни, постоянно гонять вес. В целом понимаю его решение. Но хотелось бы увидеть бой Сехудо с Петром Яном.

— Ян заявил, что Сехудо завершил карьеру только ради того, чтобы избежать встречи с ним. Верите в это?

— Не исключено, что это повлияло на решение Сехудо. Ян очень здорово показывает себя. Великолепно смотрится на протяжении всех 25 минут. Идёт вперёд, активно атакует. Но Петра нельзя назвать явным фаворитом. Генри очень опасен.

— В главном поединке того турнира Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона. Ожидали, что он получится таким односторонним?

— Да. Многие говорили, что у Гэтжи может не хватить сил на все пять раундов, особенно с учётом того, насколько выносливым является Фергюсон. При этом лично не сомневался, что Джастин будет сильнее в первой половине схватки. У него очень тяжёлый удар. Но в итоге он полностью переиграл Тони.

— Что стало причиной неудачи Фергюсона?

— Возможно, причина в том, что он готовился к встрече с Нурмагомедовым, вследствие чего уделял повышенное внимание работе в партере. Быть может, сказалась и дополнительная сгонка веса. Но Тони получил серьёзный ущерб. Теперь неясно, когда он придёт в себя. Можно сказать, что поединок получился для него крайне неудачным, но Фергюсон — воин.

— Не думаете, что Тони не стоило соглашаться на бой с Джастином, а нужно было ждать возможности встретиться с Нурмагомедовым?

— Сложно сказать, каким образом проходил диалог между Фергюсоном и UFC. Была ли возможность отказаться от битвы с Гэтжи. Возможно, Тони был уверен, что побьёт Джастина. А лишние деньги никому не помешают.

— На ваш взгляд, Фергюсон потерял свой последний шанс побороться за титул?

— Думаю, теперь ему будет особенно тяжело. Ведь Гэтжи показал всем, как можно взять верх над Фергюсоном. А Тони уже не молод. Ему 36 лет, что довольно много для лёгкой весовой категории. Здесь важно, насколько он силён духом. Как говорят, у каждого чемпиона есть ещё один бой в запасе. Если он сможет собраться и провести работу над ошибками, то вернётся сильнее.

Также по теме «У него тяжёлое состояние»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о здоровье отца Состояние Абдулманапа Нурмагомедова остаётся тяжёлым. Об этом заявил его сын Хабиб Нурмагомедов. По его словам, на фоне вируса у отца...

— На протяжении последних лет Фергюсон считался самым опасным соперником для Нурмагомедова. Он до сих пор остаётся таковым?

— Думаю, Нурмагомедов справился бы с Фергюсоном. Он не стоит на месте, прогрессирует. Был уверен, что Хабиб смог бы провести тейкдаун, после чего избивал бы противника на земле. Возможно, даже провёл бы удушающий или болевой. Шансом для Фергюсона было бы нанести визави рассечение.

— Гэтжи опасен для Нурмагомедова?

— Да. Он парень с ударом, а если не потерял борцовские навыки, то Нурмагомедову будет тяжело. Но он всё равно сможет навязать ему свой стиль. Орёл — умный боец и сможет побороть Джастина. Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони. На сегодняшний день ему нет равных.

— Ходят слухи о том, что Гэтжи не станет следующим оппонентом Нурмагомедова, а летом померится силами с Макгрегором. Как к этому отнесётесь?

— Это будет несправедливо. Но, откровенно говоря, на данный момент именно Макгрегор — самый опасный оппонент для Нурмагомедова. Для лёгкого веса он обладает тяжёлым ударом и бьёт очень точно. Да, в первом бою он уступил, но в случае работы над ошибками мог бы выступить успешнее. По крайней мере уверен, что он бы справился как с Гэтжи, так и с Фергюсоном.