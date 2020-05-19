Родственник Нурмагомедова рассказал о состоянии отца чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Магомедрасул Хасбулаев, который является родственником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что отец 31-летнего спортсмена Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжёлом состоянии.

«Свежих новостей нет. Но тяжёлое состояние. Как я слышал, у него с сердцем тоже проблемы. Там же возраст уже. Так что хороших новостей нет», — цитирует Хасбулаева «Спорт-Экспресс».

Он выразил надежду, что Нурмагомедов-старший поправится, а также заявил, что не согласен с тем, что в Дагестане специалисту оказали некачественное лечение.

«Но когда лучше не становится, надо других специалистов подключать. Ухудшения состояния у него не было, но и улучшения не было. Заболел — и был в одном положении. И его решили перевезти в Москву. С ним врачи, высококлассные специалисты», — добавил Хасбулаев.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова снова впал в кому после ухудшения состояния.