Источник: отец Нурмагомедова снова впал в кому после ухудшения состояния

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Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ухудшилось, и он снова впал в кому.
Источник: отец Нурмагомедова снова впал в кому после ухудшения состояния
  • @abdulmanap.nurmagomedov
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Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

«Несколько дней назад отцу Хабиба Нурмагомедова стало лучше. Врачи отмечали положительную динамику. Однако вчера Абдулманап опять впал в кому. Сейчас он не может самостоятельно дышать и подключён к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации», — говорится в сообщении.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову.

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