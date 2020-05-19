Кормье: отец Нурмагомедова — один из самых сильных людей в мире, он будет сражаться

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Это грустное время для чемпиона и его семьи. Мы никогда не знаем, с чем нас жизнь заставит столкнуться. И сейчас семья Нурмагомедовых столкнулась с очень сложной ситуацией. Она касается отца. Я могу сказать, что отец Хабиба — один из самых сильных людей в мире. И он будет сражаться. Сражаться ради того, чтобы быть с сыном и дальше. Не только с сыном, но и с внуками, и со всей семьёй. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо», — рассказал Кормье в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

Он подчеркнул, что Абдулманап Нурмагомедов — один из самых сильных людей, которого только можно встретить.

«Как-то раз мы тренировались в зале и он сделал мне захват, как будто пытался со мной побороться. И Хабиб тогда сказал: «DC, смотри, он тебя и победит сейчас!» И он реально пытался сделать это, а не просто поиграться решил. Он очень крут, ребята. Надеюсь, семья чемпиона пройдёт через это трудное время. И всё будет хорошо», — добавил боец.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о здоровье отца.