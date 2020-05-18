«У него тяжёлое состояние»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о здоровье отца

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова остаётся тяжёлым. Об этом заявил его сын Хабиб Нурмагомедов. По его словам, на фоне вируса у отца произошло осложнение на сердце, из-за чего пришлось делать операцию. В свою очередь, комменатор и друг специалиста Рамазан Рабаданов рассказал, что у Абдулманапа поражено 75% лёгких. Тренер клуба Eagles MMA Руслан Раджабов сообщил, что мужчина уже вышел из комы.

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова остаётся тяжёлым. Любители ММА по всему миру с тревогой ожидают новостей о здоровье специалиста, однако информации появляется крайне мало.

Сам Хабиб, который до этого предпочитал не комментировать эту тему, боец признался, что положение отца «очень тяжёлое» и попросил подписчиков молиться за него.

«Очень много в Интернете пишут про отца. Он сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжёлое. У него на фоне вируса случилось осложнение на сердце, так как мы год назад делали ему операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжёлое положение, очень тяжёлое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам тоже. Спасибо большое всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него. И пусть Аллах нам всем поможет», — сказал Хабиб Нурмагомедов в видеообращении в Instagram.

О том, что специалисту стало намного лучше, рассказал тренер клуба Eagles MMA Руслан Раджабов.

«Он пришёл в себя. Об этом мне рассказал его старший сын Магомед. Но данный разговор состоялся не сегодня. К самому тренеру никого пока не пускают. А про ИВЛ — насколько я знаю, старая информация», — заявил Раджабов в беседе с RT.

По словам главы промоушена «Fight Nights Global» Камила Гаджиева, хороших новостей по-прежнему нет.

«К сожалению, ситуация там тяжёлая. Я не слышал ни о какой положительной динамике. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да. Но все новости о нём сейчас на уровне слухов, к нему никого не пускают», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Близкий к ситуации источник ТАСС также сообщил, что состояние Абдулманапа Магомедовича остаётся тяжёлым. Проблемы тренера со здоровьем носят комплексный характер.

«Есть серьёзное поражение лёгких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование», — цитирует источник ТАСС.

А вот американский боец Джош Томсон, который занимается вместе с Хабибом в зале АКА в Калифорнии, когда тот приезжает готовиться к боям, напротив, несколько обнадёжил болельщиков. Спортсмен, сославшись на подопечных тренера Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова, рассказал, что Нурмагомедов-старший вышел из комы, а также может двигаться и разговаривать.

Впрочем, по словам друга Абдулманапа Нурмагомедова, комментатора Рамазана Рабаданова, который регулярно рассказывает журналистам о его состоянии, мужчину хотя и вывели из комы, об улучшении говорить не приходится.

«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% лёгких поражено, и он перенёс инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжёлое. Все надеемся на его выздоровление», — приводит слова Рабаданова «РБК-Спорт».

По информации Telegram-канала Mash, у мужчины подтверждён коронавирус, и он в настоящий момент подключён к аппарату ИВЛ.

«Рад, что твоему папе лучше»

Между тем известные спортсмены, а также тренеры продолжают желать тренеру скорейшего выздоровления. Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз опубликовал на своей странице в Instagram пост на двух языках, русском и английском, в котором назвал Абдулманапа Магомедоваича «настоящим горцем».

«Когда он проходит мимо, люди останавливаются, когда он говорит, люди молча слушают, когда он заботится о тебе, это делает людей счастливыми, настоящий лидер не только в боевых искусствах, но и по жизни. Он не просто тренер, для многих он — отец, брат, он изменил жизни многих людей», — написал Абдель-Азиз.

Менеджер отметил, что работает со многими учениками Нурмагомедова-старшего, и все они хорошо воспитаны и преданы друг другу.

«Абдулманап создаёт не только чемпионов, но и порядочных людей. Мне выпал шанс увидеться с ним дважды, каждый раз мы соревновались, и он побеждал, потому что знает, как побеждать. Не только силой, но и любовью, знаниями, мудростью. Я люблю тебя, старший брат, мы все сейчас боремся», — добавил Абдель-Азиз.

Не остались в стороне и бойцы UFC. В непростой момент Хабиба поддержал не только его самый принципиальный соперник Конор Макгрегор, но и Тони Фергюсон, бой с которым у уроженца Дагестана срывался пять раз.

«Уважаю! Ты всё ещё должен мне 20 отжиманий. Рад, что твоему отцу лучше. Скоро встретимся, парень. Продолжай готовиться к настоящему финалу», — написал американец в Instagram после поражения от Джастина Гэтжи.

В свою очередь последний также пожелал отцу будущего соперника здоровья и назвал тренера «легендой». Американец пообещал «посылать всю положительную энергию Хабибу и его отцу», а также молиться за скорейшее выздоровление специалиста.

Sending every positive vibe to Khabib and his Father. The man is a legend. I will keep praying for a speedy recovery. pic.twitter.com/W5wpnmBwx2 — Justin Gaethje 🇺🇸 (@Justin_Gaethje) May 14, 2020

Присоединился к нему и известный российский боец ММА Магомед Исмаилов, выразивший надежду, что «Аллах исцелит дядю Абдулманапа». А бывший чемпион мира по боксу Серегей Ковалёв написал, что тренера ждут в спортзалах Дагестана и всего мира.

Тест на коронавирус и транспортировка в Москву

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован во Вторую городскую больницу города Махачкалы в конце апреля. Специалист почувствовал себя плохо после возвращения с гор. У него поднялась высокая температура, а также начался сильный кашель.

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Тренер обратился к врачам лишь спустя несколько дней после возникновения первых симптомов, и ему был поставлен предварительный диагноз «пневомония». Также Нурмагомедову-старшему было проведено тестирование на коронавирус, но о его результатах до сих пор ничего не известно. Официальной информации о том, что мужчина болен COVID-19, нет.

В начале мая тренер почувствовал себя хуже и был экстренно перевезён в Москву. В разговоре с журналистами друг семьи Нурмагомедовых, судья олимпийской категории по спортивной борьбе Убайдула Османов предположил, что у тренера возникли проблемы с сердцем.

А в середине месяца стало известно, что специалист впал в кому и находится в тяжёлом состоянии. По информации СМИ, у мужчины возникли осложнения из-за неправильного лечения в Дагестане.

«С Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане ещё был. Уже говорил, что всё в порядке. Но потом забрали в Москву», — заявил Махачев в прямом эфире Instagram-аккаунта BUKA Boxing.

Позже комментатор Рабаданов сообщил, что его друг находился в коме после операции на сердце, но на следующий день пришёл в себя, хотя и не начал разговаривать.