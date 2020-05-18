Гаджиев — о состоянии отца Нурмагомедова: хороших новостей нет

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Гаджиев — о состоянии отца Нурмагомедова: хороших новостей нет
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«К сожалению, ситуация там тяжёлая. Я не слышал ни о какой положительной динамике. Хороших новостей нет. Правда ли, что он вышел из комы, но не разговаривает? Насколько я знаю, да. Но все новости о нём сейчас на уровне слухов, к нему никого не пускают», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом «пневмония», его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее американский боец MMA Джош Томсон высказался о состоянии отца Нурмагомедова.

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