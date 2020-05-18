Американский боец MMA Томсон высказался о состоянии отца Нурмагомедова

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Американский боец смешанного стиля Джош Томсон, который тренируется вместе с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова — отца российского спортсмена.
Американский боец MMA Томсон высказался о состоянии отца Нурмагомедова
  • РИА Новости

«Он вышел из комы. Я говорил немного с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым. С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришёл в себя, двигается, говорит», — рассказал Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом «пневмония», его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта.

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