Американский боец MMA Томсон высказался о состоянии отца Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля Джош Томсон, который тренируется вместе с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова — отца российского спортсмена.

«Он вышел из комы. Я говорил немного с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым. С Хабибом не говорил. Они сказали, что он пришёл в себя, двигается, говорит», — рассказал Томсон в интервью YouTube-каналу Weighing In.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом «пневмония», его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжёлом состоянии после перенесённого инсульта.