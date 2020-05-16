Друг семьи Нурмагомедовых: у Абдулманапа 75% лёгких поражено, он не может разговаривать
«Он до сих пор лежит в московской больнице. У него 75% лёгких поражено, он перенёс инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, и сами врачи его вывели из комы. Он не может разговаривать, состояние тяжёлое. Все надеемся на его выздоровление», — приводит слова Рабаданова «РБК Спорт».
Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом «пневмония», его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Ранее друг отца Нурмагомедова раскрыл информацию о его состоянии.