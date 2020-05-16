Друг отца Нурмагомедова раскрыл информацию о его состоянии
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По его словам, Нурмагомедов-старший всё ещё находится в тяжёлом состоянии.
«Я пью лекарство, со мной всё хорошо, сильно не заболел. У меня иммунитет сильный. А Абдулманап тяжёлый. Вывели из комы, но не разговаривает. По сравнению со вчерашним днём изменений нет. И вряд ли будут изменения за один-два дня», — приводит слова Рабаданова «Спорт-Экспресс».
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