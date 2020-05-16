Друг отца Нурмагомедова раскрыл информацию о его состоянии

Короткая ссылка
Спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о здоровье своего друга Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Друг отца Нурмагомедова раскрыл информацию о его состоянии
  • globallookpress.com

По его словам, Нурмагомедов-старший всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

«Я пью лекарство, со мной всё хорошо, сильно не заболел. У меня иммунитет сильный. А Абдулманап тяжёлый. Вывели из комы, но не разговаривает. По сравнению со вчерашним днём изменений нет. И вряд ли будут изменения за один-два дня», — приводит слова Рабаданова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон оценил боксёрские навыки Конора Макгрегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить