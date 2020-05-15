Тайсон оценил боксёрские навыки Макгрегора
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«Это был спектакль, но в то же время это не было спектаклем. До этого у Макгрегора не было боксёрских поединков за плечами. Он выстоял десять раундов с лучшим боксёром за последние 100 лет и доносил до Флойда удары. Мейвезер думал, что ему придётся легко, но пришлось попотеть», — цитирует Тайсона MMA Fighting.
Макгрегор и Мейвезер дрались в 2017 году. Победу нокаутом в десятом раунде одержал американец.
Ранее Макгрегор поклялся жизнью, что победит Мейвезера в бое-реванше.