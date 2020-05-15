Макгрегор поклялся жизнью, что победит Мейвезера в бое-реванше

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заверил, что одержит верх над непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером — младшим, экс-чемпионом в пяти весовых категориях.
Макгрегор поклялся жизнью, что победит Мейвезера в бое-реванше
  • Reuters

Об этом Макгрегор написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Макгрегор обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Майку Тайсону и заверил того, что в поединке-реванше обязательно расправится с Флойдом Мейвезером.

«Учитывая нынешние знания о стиле Флойда и занятия с моим старым школьным тренером по боксу, я решу головоломку и в неизбежном матче-реванше побью Флойда! Клянусь жизнью», — заявил Макгрегор.

Поединок между Мейвезером и Макгрегором состоялся 26 августа 2017 года. Схватка продлилась десять раундов и завершилась досрочной победой американского боксёра. Для Флойда этот успех стал 50-м в карьере, что помогло ему превзойти результат легендарного Рокки Марчиано.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал условия для проведения второго боя между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

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