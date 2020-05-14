Глава UFC назвал условия для проведения второго боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал условия для проведения второго боя между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Очевидно, что бой между Гэтжи и Хабибом состоится. Похоже, что это произойдёт в сентябре. И мы выясним, что дальше ждёт Конора. Конор, вероятно, будет драться летом, потом у нас Гэтжи — Хабиб в сентябре, и тогда назначим бой с Конором победителю», — сказал Уайт в эфире Tim & Sid.

Он подчеркнул, что Макгрегор должен победить в своём летнем поединке, чтобы получить титульный бой.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу с помощью удушающего приёма.

Ранее Уайт заявил, что UFC близок к проведению боя Нурмагомедова и Гэтжи в сентябре.