Глава UFC: мы близки к проведению боя Нурмагомедова с Гэтжи в сентябре

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бой между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи, скорее всего, состоится в сентябре.
Глава UFC: мы близки к проведению боя Нурмагомедова с Гэтжи в сентябре
  • Reuters

«Мы вчера поговорили с Хабибом по поводу следующего боя. Вчера произошло не самое приятное событие, и мы не всё согласовали, но сейчас мы близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гэтжи в сентябре», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 171. 

Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.

Ранее Александр Волков объяснил причины поражения Фергюсона от Гэтжи.

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