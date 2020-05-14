Глава UFC: мы близки к проведению боя Нурмагомедова с Гэтжи в сентябре
- Reuters
«Мы вчера поговорили с Хабибом по поводу следующего боя. Вчера произошло не самое приятное событие, и мы не всё согласовали, но сейчас мы близки к тому, чтобы провести бой Хабиба и Гэтжи в сентябре», — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC Fight Night 171.
Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым.
Ранее Александр Волков объяснил причины поражения Фергюсона от Гэтжи.