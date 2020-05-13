Волков объяснил причины поражения Фергюсона от Гэтжи

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Российский боец UFC Александр Волков прокомментировал поражение Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи в бою за временный титул организации.
Волков объяснил причины поражения Фергюсона от Гэтжи
  • Reuters

По мнению спортсмена, Фергюсону пришлось непросто в этом поединке, поскольку изначально он готовился к встрече с Хабибом Нурмагомедовым, у которого иная в сравнении с Гэтжи бойцовская манера.

«С Хабибом нужно много бороться, а с Гэтжи много боксировать. По сути, Тони принял бой не в своих условиях, наверное, из-за того, что слишком сильно в себя поверил. Подумал, что, может, он такой непробиваемый, неубиваемый и недосягаемая величина, и вышел на бой. Но, как известно, в топ-10 любого дивизиона все бойцы плюс-минус имеют похожий уровень, и каждый из них может выиграть поединок при грамотной тактике. Что Гэтжи и продемонстрировал. Он очень технично и дисциплинированно провел бой, и, можно сказать, дисциплина победила креатив Фергюсона. Было несколько жёстких ударов по голове руками и несколько жёстких ударов ногами. Был интересный бой», — приводит слова Волкова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что украинский депутат Жан Беленюк хочет судить бой между Александром Усиком и Богданом Грицаем.

 

 

 

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