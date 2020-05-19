Олейник о запрете на трансляцию его боёв на Украине: это их проблемы
- РИА Новости
«Это же не мои проблемы. Если люди не хотят гордиться своим соотечественником, положительным персонажем, не пьющим, не курящим, мотивирующим заниматься спортом, который выступает на мировом уровне, это их проблемы», — приводят слова Олейника «Известия».
Он отметил, что во все времена считалось, что спорт и культура должны оставаться вне политики.
«К сожалению, в современных реалиях спорт вмешивают в политику и тем самым пудрят мозги нормальным людям», — добавил боец.
42-летний Олейник является уроженцем Харькова. В 2014-м он получил гражданство России, а с 2015 года ему запретили въезд на Украину.
Ранее сообщалось, что бой Олейника не транслировали на Украине из-за запрета властей страны.