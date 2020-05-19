Олейник о запрете на трансляцию его боёв на Украине: это их проблемы

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник прокомментировал запрет властей Украины на трансляцию его поединков в UFC.

«Это же не мои проблемы. Если люди не хотят гордиться своим соотечественником, положительным персонажем, не пьющим, не курящим, мотивирующим заниматься спортом, который выступает на мировом уровне, это их проблемы», — приводят слова Олейника «Известия».

Он отметил, что во все времена считалось, что спорт и культура должны оставаться вне политики.

«К сожалению, в современных реалиях спорт вмешивают в политику и тем самым пудрят мозги нормальным людям», — добавил боец.

42-летний Олейник является уроженцем Харькова. В 2014-м он получил гражданство России, а с 2015 года ему запретили въезд на Украину.

Ранее сообщалось, что бой Олейника не транслировали на Украине из-за запрета властей страны.