Бой Олейника не транслировали на Украине из-за запрета властей страны

Короткая ссылка
Поединок российского бойца Алексея Олейника против бразильца Фабрисио Вердума на турнире UFC 249 не транслировался на Украине из-за соответствующего запрета правительства страны.
Бой Олейника не транслировали на Украине из-за запрета властей страны
  • Reuters

Об этом сообщил представитель пресс-службы телеканала Setanta Sports, слова которого передаёт Sport24.

42-летний Олейник является уроженцем Харькова. В 2014-м он получил гражданство России, а с 2015 года ему запретили въезд на Украину.

На турнире UFC 249 Олейник одержал победу над Вердумом. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что Олейник отреагировал на отказ украинского телеканала транслировать его бой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить