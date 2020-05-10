Бой Олейника не транслировали на Украине из-за запрета властей страны

Поединок российского бойца Алексея Олейника против бразильца Фабрисио Вердума на турнире UFC 249 не транслировался на Украине из-за соответствующего запрета правительства страны.

Об этом сообщил представитель пресс-службы телеканала Setanta Sports, слова которого передаёт Sport24.

42-летний Олейник является уроженцем Харькова. В 2014-м он получил гражданство России, а с 2015 года ему запретили въезд на Украину.

На турнире UFC 249 Олейник одержал победу над Вердумом. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что Олейник отреагировал на отказ украинского телеканала транслировать его бой.