Бой Олейника не транслировали на Украине из-за запрета властей страны
- Reuters
Об этом сообщил представитель пресс-службы телеканала Setanta Sports, слова которого передаёт Sport24.
42-летний Олейник является уроженцем Харькова. В 2014-м он получил гражданство России, а с 2015 года ему запретили въезд на Украину.
На турнире UFC 249 Олейник одержал победу над Вердумом. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.
Ранее сообщалось, что Олейник отреагировал на отказ украинского телеканала транслировать его бой.