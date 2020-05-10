Олейник отреагировал на отказ украинского телеканала транслировать его бой

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прокомментировал тот факт, что на Украине не стали транслировать его бой с бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.
Олейник отреагировал на отказ украинского телеканала транслировать его бой
  • Reuters

«Это традиционно для Украины. Кому они хуже делают? Мне? Или тем людям, которые хотят посмотреть, что их соотечественник, вышедший из их страны, побеждает в мировом промоушене?» — цитирует Олейника РБК.

По его словам, люди, которые не показывают его бои на Украине, являются ограниченными, так как не понимают, что делают хуже только себе.

«Это только игра недалёких умов, когда путается в политику спорт и искусство», — добавил Олейник.

Олейник является уроженцем Харькова. В 2015 году ему закрыли въезд на Украину за «поддержку пророссийских идей».

Олейник одержал победу над Вердумом на UFC 249. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что на Украине не показали бой российского бойца UFC Олейника, которому запрещён въезд в страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить