Олейник отреагировал на отказ украинского телеканала транслировать его бой

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прокомментировал тот факт, что на Украине не стали транслировать его бой с бразильцем Фабрисио Вердумом на турнире UFC 249.

«Это традиционно для Украины. Кому они хуже делают? Мне? Или тем людям, которые хотят посмотреть, что их соотечественник, вышедший из их страны, побеждает в мировом промоушене?» — цитирует Олейника РБК.

По его словам, люди, которые не показывают его бои на Украине, являются ограниченными, так как не понимают, что делают хуже только себе.

«Это только игра недалёких умов, когда путается в политику спорт и искусство», — добавил Олейник.

Олейник является уроженцем Харькова. В 2015 году ему закрыли въезд на Украину за «поддержку пророссийских идей».

Олейник одержал победу над Вердумом на UFC 249. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что на Украине не показали бой российского бойца UFC Олейника, которому запрещён въезд в страну.