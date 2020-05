Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт раскритиковал СМИ за то, как освещались турниры организации во время пандемии коронавируса.

«Мы пытались найти решение. Здоровье и безопасность спортсменов — проблема для нас. Каждые выходные, когда мы готовились к нашим турнирам, The New York Times и многие другие СМИ пытались саботировать события, чтобы они не могли состояться», — цитирует Уайта The Guardian.

В период с 9 по 16 мая в Джексонвилле состоялось три турнира UFC без зрителей.

Ранее Уайт заявил, что UFC может провести турнир в Аризоне.