Камбэк Оверима, тяжёлые травмы Смита и десять досрочных побед: чем запомнились турниры UFC в Джексонвилле

В американском Джексонвилле прошли два турнира UFC Fight Night. Энтони Смит проиграл Гловеру Тейшейре и получил ряд серьёзных травм, а Алистер Оверим совершил камбэк в битве с Уолтом Харрисом. Бен Ротвелл победил Овинса Сен-Прю и бросил вызов Алексею Олейнику, а Андрей Орловский выиграл рекордный, 18-й бой в тяжёлом весе. Шоу запомнились неудачным дебютом Эдсона Барбозы в полулёгком дивизионе, яркими нокаутами в исполнении Кевина Холлэнда и Мигеля Баезы и конфликтом в отеле с участием Марвина Веттори и Карла Роберсона.

Тяжёлое поражение Смита

В главном поединке турнира UFC Fight Night 171, который прошёл в Джексонвилле в ночь на 14 мая, Энтони Смит потерпел сокрушительное поражение от Гловера Тейшеры. 31-летний американец считался фаворитом и владел преимуществом в первых двух раундах, но уже по ходу третьего оказался в тяжелейшем положении и оставшуюся часть дуэли практически не отвечал на выпады опытного оппонента. Рефери неоднократно имел все основания прекратить избиение, но, учитывая бойцовские качества спортсмена, позволял тому продолжать. Мучения Смита завершились лишь в начале пятого раунда.

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Стоит отметить, что начало успеху Тейшейры положила ошибка судьи, не заметившего удара по глазам. Гловер сопроводил запрещённый приём мощной серией из двух боковых и апперкота, после чего продолжил наступление. Но по ходу схватки у Энтони вскрылись и другие проблемы. Так, по окончании четвёртого раунда он признался, что у него «выпадают зубы». Изначально в команде американца думали, что дело в установленных микропротезах (винирах), но в итоге оказалось, что по итогам сражения тот действительно лишился нескольких зубов. Кроме того, бывший претендент на титул получил переломы орбитальной кости и носа и после окончания шоу был доставлен в больницу.

Для Смита поражение от Тейшейры стало вдвойне обидным ещё и по той причине, что до турнира он демонстрировал притязания на чемпионство в полутяжёлом весе и обещал занять там место Джона Джонса. Действующий чемпион не простил ему подобных высказываний и потешался над ним в социальных сетях по ходу мероприятия. Теперь Энтони рискует покинуть топ-5 рейтинга и вряд ли сможет претендовать на пояс в ближайшее время.

Успех Ротвелла и вызов Олейнику

Во втором по значимости бою вечера ветеран тяжёлого веса Бен Ротвелл нанёс поражение Овинсу Сен-Прю. Гаитянин большую часть карьеру провёл в полутяжёлой категории, в которой даже получал право биться за звание временного чемпиона, но завоевать его так и не смог. Однако в самом престижном дивизионе он смотрелся гораздо менее впечатляюще. Боец действовал вторым номером и с трудом контролировал дистанцию, а его однообразные и предсказуемые защитные действия регулярно оставляли его припёртым спиной к сетке. Спасти положение мог разве что нокаут, и во втором раунде он чуть было не уложил американца на настил, но тот выстоял и в итоге выиграл раздельным решением судей.

«При всём уважении, мистер Олейник, ты победил Вердума. Знаю, ты просил большой бой. Меня зовут Биг Беном, так что это будет большой поединок», — заявил американец после официального оглашения результатов.

Безусловно, для болельщиков битва Олейника с Ротвеллом имеет определённый интерес. Ветераны смешанных единоборств могли бы устроить конкурентный бой не только в стойке, но и в партере. Но с турнирной точки зрения эта схватка вряд ли интересна россиянину. После триумфа в сражении с Вердумом он поднялся на десятую строчку рейтинга, в то время как американца нет даже в топ-15. В этом плане не менее логичной выглядит даже его встреча с Андреем Орловским. Белорус на том же UFC Fight Night 171 оказался сильнее Филипе Линса и одержал рекордную 18-ю победу в тяжёлом дивизионе UFC.

Конфликт в отеле

Помимо ярких боёв, турнир запомнился и громким скандалом. В предварительном карде должны были сразиться полусредневесы Марвин Веттори и Карл Роберсон, но из-за неудачной весогонки последнего пришлось отменить схватку. Таким образом, спортсмены не только лишились возможности заработать, но и попусту рискнули здоровьем, отправившись во Флориду в разгар пандемии коронавируса.

Веттори был очень расстроен подобным стечением обстоятельств и чуть не подрался с Роберсоном в лобби отеля во Флориде. Итальянец увидел оппонента, принялся выкрикивать оскорбления в его адрес и предлагать выяснить отношения при помощи кулаков. В итоге конфликт удалось погасить лишь силами сотрудников службы охраны. Столь эмоциональное поведение Марвина можно объяснить его ожиданиями от выступления. Как признавался сам боец, в случае победы он рассчитывал оказаться в числе 15 сильнейших средневесов.

Не обошлось без изменений и в карде второго турнира, который прошёл в ночь на воскресенье. Изначально грузинский боец Гига Чикадзе должен был встретиться с американцем Майком Дэвисом, но тот был вынужден сняться — произошло это также из-за проблем со сгонкой. Ему в кратчайшие сроки нашли замену в лице Ирвина Риверы и даже разрешили тому отдельно провести процедуру взвешивания. Правда, всё это не помогло мексиканцу, потерпевшему поражение единогласным решением судей.

Камбэк Оверима

Самым ярким на UFC Fight Night 172 стал поединок между Алистером Оверимом и Уолтом Харрисом. Главный бой вечера не разочаровал и оказался бескомпромиссной дуэлью двух тяжеловесов, на протяжении двух раундов отчаянно пытавшихся отправить друг друга в нокаут. Уже на первых секундах американец чуть было не осуществил задуманное. Он поймал визави на встречном движении и провёл мощную комбинацию из трёх ударов в челюсть, с помощью которой свалил того на настил. Последовало добивание, по ходу которого у судьи Дэна Мираглиотты были все основания остановить схватку, но тот справедливо посчитал, что голландец продолжает защищать себя.

Оверим выстоял и крайне уверенно провёл вторую половину раунда. Опытный атлет провёл тейкдаун, после чего на протяжении двух с половиной минут избивал соперника в партере. Харрис казался беспомощным и с большим трудом дотерпел до гонга. Во второй пятиминутке ничего не изменилось. Уолт вновь оказался на настиле, лишь с той разницей, что причиной тому стал не проход в ноги, а мощнейший хай-кик Алистера. Голландец перешёл в бэк-маунт (положение, при котором боец сидит на спине противника) и спустя 45 секунд вынудил рефери присудить ему победу техническим нокаутом.

Оверим выиграл 46-й поединок в карьере и доказал, что даже в 40 лет способен успешно выступать в тяжёлом дивизионе UFC. Что касается Харриса, то чёрная полоса в его жизни пока не закончилась. Всё началось с того, что в конце 2019 года он потерял приёмную дочь. В октябре Ани Бланшар пропала без вести, а о её смерти стало известно лишь в конце ноября. Главным подозреваемым в убийстве является Ибрагим Язид. Предварительные слушания должны состояться в начале лета.

Неудачный дебют Барбозы

Ещё одним важным событием UFC Fight Night 172 стал первый поединок Эдсона Барбозы в полулёгком весе. За свою карьеру в лёгкой категории он запомнился яркими нокаутами, но так и не смог получить право побороться за титул. Бразилец регулярно входил в десятку сильнейших, но в ключевой момент уступал более мастеровитым соперникам. Так, в 2015 году он стал «жертвой» Тони Фергюсона, два года спустя был жёстко бит Хабибом Нурмагомедовым, а в марте 2019-го — нокаутирован Джастином Гэтжи. В свете этого переход в другой дивизион выглядел логичным.

Однако удачно дебютировать в полулёгком весе ему не удалось из-за довольно спорного решения судей. Барбоза с большим преимуществом выиграл первый раунд, в котором отправил в нокдаун 15-го номера рейтинга Дэна Иге, но вчистую проиграл третий отрезок боя. Всё решала вторая пятиминутка, в которой бразилец смотрелся не хуже оппонента, а в концовке и вовсе превзошёл его. Однако лишь один арбитр встал на его сторону, в то время как двое других присудили победу американцу.

Барбоза проиграл пятую из последних шести схваток и оказался в тяжелейшем положении. Абсолютный бойцовский чемпионат не церемонится со спортсменами, имеющими в пассиве три поражения подряд, что фактически оставляет бразильца на грани увольнения. Спасти его может тот факт, что поединки с участием Эдсона получаются довольно зрелищными, а последние две неудачи были довольно спорными.

Яркие нокауты

Стоит отметить, что отличительной чертой турниров UFC в Джексонвилле стало обилие красочных досрочных побед. Это разительно отличало их от шоу в Бразилии, на котором промоушен впервые был вынужден отказаться от приглашения зрителей. Тогда спортсмены явно оказались морально не готовы к такому: в результате девять из 11 битв получились не самыми яркими и продлились все запланированные три раунда. В этот раз всё оказалось иначе, а процент досрочных побед на всех трёх мероприятиях во Флориде составил почти 47% (15 из 32).

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На каждом из турниров было зафиксировано по пять побед нокаутом или сдачей, а автором одной из самых ярких стал Кевин Холлэнд. Американец принял бой на коротком уведомлении и всего за 39 секунд нокаутировал соотечественника Энтони Хернандеза. Уже в дебюте он провёл комбинацию из ударов локтем и коленом, после чего легко довершил начатое. Не менее запоминающимся стало выступление Мигеля Баезы, сокрушившего ветерана полусреднего дивизиона Мэтта Брауна. В первом раунде он чуть было не нокаутировал противника, но уже на 20-й секунде второго добился желаемого. Спортсмен по прозвищу Карамельный гром продлил свою беспроигрышную серию до восьми битв.

Красивыми нокаутами запомнились также Дрю Добер, Брайан Келлехер и Чейс Шерман, совершивший успешное возвращение в UFC. Атлет был уволен после трёх подряд поражений в 2018 году, после чего скитался по региональным промоушенам и пробовал себя в боксе без перчаток. Ике Виллануэва продержался целый раунд, но уже на 49-й секунде второго отрезка боя был вынужден капитулировать.

Не обошлось и без красочных болевых. На UFC Fight Night 172 Родриго Насименто Феррейра провёл классическое удушение сзади, а Кортни Кейси порадовала болельщиков армбаром. При этом наиболее ярким стал успех Тиаго Мойзеса. Бразилец застал Майкла Джонсона врасплох с помощью эффектного замка лодыжки. Теперь рекорд бывшего оппонента Нурмагомедова составляет 19:16.