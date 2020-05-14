Американец Ротуэлл вызвал на бой Олейника после своей победы на UFC Fight Night 171
- Reuters
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«Кого я хочу увидеть в следующий раз в октагоне? Выражаю всё своё уважение мистеру Олейнику. Ты победил Фабрисио Вердума. Ты попросил большой бой. Они называют меня Биг Бен. Давай сделаем это», — заявил Ротуэлл после боя.
Ротуэлл одолел Сен-Прё единогласным решением судей. Для него эта победа стала 38-й в карьере при 12 поражениях.
Ранее сообщалось, что Гловер Тейшейра нокаутировал Энтони Смита в главном бою на UFC Fight Night 171.