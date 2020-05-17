Оверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172

Нидерландский боец Алистар Оверим одержал победу над американцем Уолтом Харрисом в главном поединке турнира UFC Fight Night 172.

Поединок завершился во втором раунде победой Оверима техническим нокаутом.

Для 46-летнего нидерландца это 46-я победа в карьере при 18 поражениях. Для Харриса это восьмое поражение при 13 выигрышах.

В других поединках вечера Клаудия Гаделья раздельным решением судей взяла верх над Анджелой Хилл, а Дэн Иге раздельным решением победил Эдсона Барбозу.

Ранее сообщалось, что чемпионка UFC Шевченко готова провести поединок против Сехудо.