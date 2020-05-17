Чемпионка UFC Шевченко готова провести поединок против Сехудо

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Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе у женщин Валентина Шевченко заявила о готовности выйти в октагон против обладателя пояса в легчайшем и наилегчайшем весе среди мужчин Генри Сехудо.

«Я не вижу в этом ничего странного или страшного. Всю жизнь я провожу спарринги с парнями. Будет ли поединок в реальности? Кто знает. Надеюсь, он просто взял паузу», — приводит слова Шевченко ТАСС.

33-летний Сехудо в прошлом неоднократно вызывал на бой спортсменку из Киргизии, однако после турнира UFC 249, который прошёл 10 марта, объявил о завершении карьеры.

Ранее тренер Фергюсона выразил мнение, что его подопечному необходим отдых от спорта.

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