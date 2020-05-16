Тренер Фергюсона считает, что его подопечному необходим отдых от спорта

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Рашад Холлоуэй, тренер бывшего временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсона, считает, что его подопечному нужно отдохнуть от спорта в психологическом плане.
Тренер Фергюсона считает, что его подопечному необходим отдых от спорта
  • Reuters

«Мне кажется, сейчас Тони надо отдохнуть от спорта, психологически отдохнуть. Нужно уйти от всей этой политики. Думаю, что после пары месяцев отдыха, без каких-либо нагрузок, он сможет вернуться в зал, чтобы повеселиться. Повеселиться, а не готовиться к поединку. Когда много лет не проигрываешь, у тебя длительная серия побед, ты чувствуешь серьёзное давление. Теперь этот груз с его плеч сброшен», — цитирует специалиста BJ Penn.

Ранним утром 10 мая Тони Фергюсон техническим нокаутом уступил Джастину Гэтжи на турнире UFC 249. Это было его первое поражение с 2012 года. 

Ранее бывший соперник Фёдора Емельяненко выразил сомнение о возвращении Макгрегора в лёгкий вес.

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