Бывший соперник Фёдора Емельяненко сомневается в возвращении Макгрегора в лёгкий вес

Известный боец ММА Чейл Соннен выразил сомнение в том, что Конор Макгрегор вернётся в лёгкую весовую категорию в UFC.

По мнению эксперта, ирландец будет искать возможности провести бой с Хорхе Масвидалем или в третий раз в карьере встретиться с Нейтом Диазом. Как сообщает Sky Sports, Соннен не исключил, что вероятное проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи сделает перспективу возвращения Макгрегора в этот дивизион ещё менее реальной.

В октябре 2018 года Соннен уступил техническим нокаутом Фёдору Емельяненко.

Ранее стало известно, что друг отца Нурмагомедова раскрыл информацию о его состоянии.