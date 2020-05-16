Бывший соперник Фёдора Емельяненко сомневается в возвращении Макгрегора в лёгкий вес
- Reuters
По мнению эксперта, ирландец будет искать возможности провести бой с Хорхе Масвидалем или в третий раз в карьере встретиться с Нейтом Диазом. Как сообщает Sky Sports, Соннен не исключил, что вероятное проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи сделает перспективу возвращения Макгрегора в этот дивизион ещё менее реальной.
В октябре 2018 года Соннен уступил техническим нокаутом Фёдору Емельяненко.
Ранее стало известно, что друг отца Нурмагомедова раскрыл информацию о его состоянии.