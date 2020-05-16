Бывший соперник Фёдора Емельяненко сомневается в возвращении Макгрегора в лёгкий вес

Короткая ссылка
Известный боец ММА Чейл Соннен выразил сомнение в том, что Конор Макгрегор вернётся в лёгкую весовую категорию в UFC.
Бывший соперник Фёдора Емельяненко сомневается в возвращении Макгрегора в лёгкий вес
  • Reuters

По мнению эксперта, ирландец будет искать возможности провести бой с Хорхе Масвидалем или в третий раз в карьере встретиться с Нейтом Диазом. Как сообщает Sky Sports, Соннен не исключил, что вероятное проведение поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи сделает перспективу возвращения Макгрегора в этот дивизион ещё менее реальной.

В октябре 2018 года Соннен уступил техническим нокаутом Фёдору Емельяненко.

Ранее стало известно, что друг отца Нурмагомедова раскрыл информацию о его состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить