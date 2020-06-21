Блейдс: доволен своей победой над Волковым

Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс подвёл итоги боя с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Vegas 3.

«Пройти все пять раундов — это всегда отличный опыт. Мне нужно работать над своими кондициями после третьего раунда. Я доволен своей победой. Волков — очень хороший соперник, а я ещё на шаг приблизился к титульному бою. Жду поединка Миочич — Кормье», — сказал Блейдс на пресс-конференции.

Американец победил Волкова единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46.

Ранее Волков заявил, что в бою с Блейдсом выложился на все 100%.