Блейдс: доволен своей победой над Волковым

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Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блейдс подвёл итоги боя с россиянином Александром Волковым на турнире UFC Vegas 3.
Блейдс: доволен своей победой над Волковым
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

«Пройти все пять раундов — это всегда отличный опыт. Мне нужно работать над своими кондициями после третьего раунда. Я доволен своей победой. Волков — очень хороший соперник, а я ещё на шаг приблизился к титульному бою. Жду поединка Миочич — Кормье», — сказал Блейдс на пресс-конференции.

Американец победил Волкова единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46.

Ранее Волков заявил, что в бою с Блейдсом выложился на все 100%.

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