Волков: в бою с Блейдсом выложился на все 100%, травм и серьёзных повреждений не получил

Российский боец ММА Александр Волков прокомментировал поражение в бою с американцем Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Vegas 3.

«Поединок был тяжёлым. Я выложился на все 100%. В тех условиях, которые у меня были, сделал всё, что мог. Получилось забрать два последних раунда, переломить ход поединка, но немного не хватило. В любом случае двигаемся дальше. Только вперёд. Травм и повреждений серьёзных я не получил. Потому буду готов вернуться к тренировкам по возвращении в Москву», — сказал Волков в сториз Instagram.

Россиянин проиграл американцу единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46.

Ранее Нганну признался, что поставил деньги на Блейдса в бою с Волковым.