Необходимый риск: почему поединок с Блейдсом — один из самых важных в карьере Волкова

Меньше чем через две недели Александр Волков встретится с Кёртисом Блейдсом в главном бое вечера на турнире UFC Fight Night 173. В случае победы россиянин сможет вернуться в число главных претендентов на титул в тяжёлом весе. Тем не менее к грядущему поединку он подходит в статусе аутсайдера не только в связи со смазанной подготовкой, но и из-за стиля оппонента. Чем для Волкова опасна схватка с Блейдсом — в материале RT.

Абсолютный бойцовский чемпионат подтвердил, что поединок между тяжеловесами Александром Волковым и Кёртисом Блейдсом возглавит кард турнира UFC Fight Night 173, который пройдёт на арене UFC Apex в Лас-Вегасе в ночь на 21 июня по мск. Пресс-служба промоушена опубликовала официальный постер мероприятия, на котором изображены участники главного боя вечера.

Примечательно, что сам Волков ещё некоторое время назад выражал уверенность, что его битва с Блейдсом состоится. И это даже несмотря на то что с перелётом в США могли возникнуть определённые проблемы. Ведь вплоть до 8 июня границы России были закрыты в связи с пандемией коронавируса. Однако распоряжение правительства дало спортсмену возможность пересечь границу и не оставило никаких препятствий на пути организации дуэли с американцем.

По словам самого спортсмена, его вылет в США запланирован на 12 июня, из-за чего он оказывается в очень сложной ситуации. У него остаётся около недели на акклиматизацию и восстановление перед схваткой, что сложно назвать комфортными условиями. Обычно бойцы прибывают на место проведения шоу за две-три недели до боя, а некоторые и вовсе проводят там заключительный этап подготовки. В этом плане Волкову будет крайне сложно подойти к дуэли в оптимальных кондициях, что несколько снижает его шансы на успех.

И это при том, что поединок с американцем — не только один из самых важных, но и потенциально самый сложный в карьере россиянина. Дело не только в том, что Блейдс занимает третье место в рейтинге тяжёлого веса UFC и имеет в активе серию из трёх досрочных побед подряд. Среди представителей топ-10 дивизиона Кёртиса можно назвать одним из самых неудобных оппонентов для Александра, исходя из его стиля ведения боя.

Не секрет, что у Волкова часто возникали проблемы с физически мощными борцами, способными проводить тейкдауны и доминировать в позиции сверху. Это стало причиной его поражений в противостояниях с Ахмедом Султановым и Максимом Гришиным на заре его карьеры, а также неудач в битвах с Тони Джонсоном и Чейком Конго. Виталий Минаков также легко переводил Александра в партер, хоть успех ему и принёс мощнейший правый апперкот. В связи с этим каждый проход в ноги в исполнении американца будет таить огромную опасность для россиянина.

В этом вопросе положение Александра ухудшается, поскольку из-за пандемии коронавируса он фактически не мог должным образом подготовиться к конкретному противнику. Да, о бое было известно ещё в марте, но режим самоизоляции лишил атлета возможности проводить спарринги, что в контексте схватки с Блейдсом играет огромную роль.

Об этом в интервью RT говорил другой российский боец Шамиль Абдурахимов, в сентябре 2019-го уступивший Кёртису во втором раунде. По его словам, одной из главных причин фиаско стало отсутствие спарринг-партнёров, способных в полной мере имитировать американца. Ведь тот не только обладает отличной технической базой как в ударной технике, так и в борьбе, но и выделяется «физикой».

За сутки до боя Блейдс стабильно весит более 112 кг, но впоследствии зачастую превосходит лимит категории в 120 кг. Соперничать со столь массивным соперником всегда непросто, особенно если поединок переходит на настил.

В отличие от Абдурахимова, Волков большую часть подготовки провёл дома и лишь в последнее время вернулся в зал. Но даже если ему удалось сохранить достойные кондиции, то говорить о заточенности под конкретного оппонента не приходится. В этом плане Александра может постичь участь Тони Фергюсона, оказавшегося не готовым к сражению с Джастином Гэтжи.

Не стоит забывать и о том, что на арене UFC Apex в Лас-Вегасе используется уменьшенная модель клетки. В этом зале размер октагона сокращён с 30 до 25 футов (с 9,144 метра до 7,62 метра), что также не идёт на пользу россиянину. Блейдсу будет значительно проще сближаться с предпочитающим работать на дистанции Волковым, а Александру — значительно сложнее защищаться от проходов в ноги.

В стандартной конструкции он вполне мог бы применить тактику Александра Густафссона и спасаться от переводов на землю с помощью коротких перебежек, но в данном случае делать это будет значительно сложнее. Даже если американцу с ходу не удастся провести тейкдаун, у него появится возможность дотащить противника до сетки и уже там довершить начатое.

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В связи с этим весьма логичным мог бы стать отказ Волкова от идеи проведения поединка с Блейдсом в июне. Он вполне мог сослаться на неудовлетворительные условия подготовки и невозможность во всеоружии подойти к грядущей дуэли. Но с учётом нынешнего положения у Александра практически не оставалось иного выбора, кроме как согласиться помериться силами с Кёртисом.

За последние полтора года Волков провёл лишь два поединка и располагается на седьмой строчке в рейтинге тяжёлого веса. До боя с Дерриком Льюисом он рассматривался как один из главных претендентов на титул в тяжёлом весе, но обидное поражение и последующий длительный простой серьёзно подпортили его реноме.

С учётом того, как в UFC относятся к отказам от схваток, желание отсрочить битву с Блейдсом могло обойтись ему очень дорого и надолго исключить из соискателей трофея. Достаточно вспомнить Фергюсона, в апреле 2019-го не захотевшего драться с Максом Холлоуэем за временный пояс в лёгком весе. В результате его заменил Дастин Порье, а Тони так и не получил права сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.

Фактически Волков оказался в безвыходном положении и был вынужден согласиться на дуэль с Блейдсом в конце июня. Но хотя букмекеры и считают Александра явным аутсайдером, заранее списывать его со счетов не стоит. Если он сможет удерживать соперника на дистанции и работать так же уверенно, как он это делал в противостоянии с Харди, то у него вполне появится шанс. Однако необходимо понимать, что Кёртис и Грег — спортсмены разного уровня и повторить успех будет очень сложно.