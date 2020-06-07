«Конор хочет заставить людей себя обсуждать»: Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры

Боец UFC Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Он не стал объяснять причины своего решения. Ранее экс-чемпион в полулёгком и лёгком весе уже дважды намеревался покинуть спорт. В связи с этим российский боец Александр Шлеменко выразил уверенность в том, что ирландец лишь хочет привлечь к себе внимание. Американец Джастин Гэтжи пошутил, что Макгрегор снова ушёл в запой, а Олег Тактаров пригласил спортсмена сняться в своём фильме.

Экс-чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом стало известно спустя несколько минут после окончания турнира UFC 250, проходившем в Лас-Вегасе, в котором сам боец не участвовал. Он опубликовал пост в Twitter, в котором поблагодарил болельщиков, а также обратился к своей матери Маргарет.

«Всем привет, я решил уйти из единоборств. Спасибо вам за все прекрасные воспоминания. Какой же это был путь! На этой фотографии я с мамой в Лас-Вегасе после завоевания одного из моих титулов чемпиона мира. Выбери дом своей мечты, Мэгс, я люблю тебя! Всё, что пожелаешь, — твоё», — написал Макгрегор.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Последний поединок ирландца состоялся на турнире UFC 246 в январе нынешнего года. Тогда он в первом раунде техническим нокаутом одержал победу над американцем Дональдом Серроне.

Стоит отметить, что 31-летний Макгрегор не первый раз объявляет о завершении карьеры. Впервые это произошло после его поражения от Нейта Диаса в 2016 году. Во время подготовки к реваншу он нарушил рекламные обязательства, отказавшись участвовать в открытой тренировке. 19 апреля боец написал в соцсетях об уходе из спорта, однако спустя два дня после переговоров с руководством UFC изменил решение.

Второй «выход на пенсию» состоялся чуть больше года назад. 26 марта 2019 года, спустя полгода после поражения от Нурмагомедова, он вновь заявил о намерении покинуть октагон. Тогда предполагалось, что это было сделано с целью оказать влияние на промоушен, поскольку Макгрегор хотел приобрести часть его акций. Как бы то ни было, уже в ноябре стало известно о поединке между Макгрегором и Серроне.

Именно поэтому нынешнее сообщение вызвало скорее насмешки, чем удивление. Президент UFC Дана Уайт рассказал, что не обсуждал с бойцом его уход, а о произошедшем узнал из соцсетей. При этом он отметил, что не был шокирован произошедшим, а также напомнил, что некоторое время назад об уходе из промоушена говорили два других именитых бойца — Джон Джонс и Хорхе Масвидаль.

«Это же Конор. Вы знаете, как он устроен... Если бойцы хотят переждать или закончить карьеру или если кто-то сейчас чувствует неуверенность из-за происходящего, то драться не обязательно. Всё в порядке. Если он именно это сейчас ощущает... Понимаю его», — цитирует Уайта Yahoo Sports.

Кроме того, он предположил, что экс-чемпион хочет провести бой, однако промоушен пока не может предложить ему подходящего соперника.

«Он раздосадован, потому что хочет драться. Дело не в том, что мы не можем организовать ему бой. Но с кем? С Тони Фергюсоном? С Масвидалем? И где проводить этот бой? «Бойцовский остров» ещё не готов, и он не заработает до июля», — добавил промоутер.

С иронией отреагировал на решение Макгрегора его потенциальный соперник Джастин Гэтжи.

«К счастью, все пожилые люди сейчас сидят по домам. Парень опять в запое», — написал Гэтжи в Twitter.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко призвал не воспринимать всерьёз слова ирландца. При этом он добавил, что на данный момент сложно оценить, в какой форме находится боец.

«По моему мнению, он просто пользуется этим трюком. И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Схожей позиции придерживается и известный комментатор ММА Джо Роган. Он предположил, что таким способом Макгрегор пытается привлечь к себе внимание. По его мнению, заявление об уходе не случайно появилось во время UFC 250.

«Ни секунды в это не верю. Думаю, Макгрегор хочет заставить людей себя обсуждать. А когда ещё это сделать, если не во время зрелищных боёв? Он в некоторой степени перехватил внимание», — заявил Роган.

В то же время не все расценили заявление Макгрегора о завершении карьеры как очередной пиар-ход. По мнению российского бойца Bellator Сергея Харитонова, ему следовало сделать это ещё после поражения в боксёрском поединке от американца Флойда Мейвезера в августе 2016 года. На тот момент он являлся обладателем чемпионского пояса в лёгком весе, который впоследствии достался Нурмагомедову.

«Я бы на его месте завершил карьеру ещё после боя с Мейвезером. Вот и всё, добавить здесь нечего. Даже и не предположить, будет он возвращаться или нет», — цитирует Харитонова РИА Новости.

В то же время, по словам главы промоутерской компании Fight Nights Global Камила Гаджиева, ирландец выбрал подходящее время для ухода из спорта, поскольку он популярен и победил в своём последнем на данный момент бою.

«Для многих великих атлетов это важно — уйти на победной волне. Что будет дальше, сложно сказать. Может быть, он не находит мотивации для тренировок и понимает, что результат показывать не сможет. А запомниться людям человеком, который всё время проигрывает, он тоже не хочет», — предположил Гаджиев.

Пока не известно, окажется ли решение Макгрегора окончательным и каковы его планы на будущее. Некоторые эксперты предполагают, что он может попробовать себя в других дисциплинах, например в боксе или рестлинге. Однако есть и иной вариант. Экс-боец UFC Олег Тактаров рассказал, что предложил ирландцу роль в своём фильме. По его словам, уже была достигнута предварительная договорённость с его менеджером, поэтому последнее слово осталось за спортсменом.

«Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм. Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллеса «Любовь и честь», права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошёл на эту роль», — уверен Тактаров.