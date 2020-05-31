«Ты неплохо подмочил себе репутацию»: что известно о конфликте Джонса с главой UFC из-за боя с Нганну

Между лучшим бойцом UFC, чемпионом в полутяжёлом весе Джоном Джонсом, и главой промоушена Даной Уайтом разгорелся конфликт из-за возможного боя с Фрэнсисом Нганну, который мог бы стать большим событием в мире смешанных единоборств. Уайт заявил, что спортсмен якобы запросил «абсурдно большую» сумму за поединок. В ответ Джонс обвинил функционера во лжи и пригрозил, что может покинуть UFC.

В последние дни одним из самых обсуждаемых событий в мире смешанных единоборств стал публичный конфликт между президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даной Уайтом и лидером рейтинга вне зависимости от весовых категорий Джоном Джонсом. Глава промоушена заявил, что боец требует завышенные гонорары, а тот, в свою очередь, обвинил своего работодателя во лжи.

Поводом для перебранки стал потенциальный бой Джонса с ещё одной суперзвездой ММА Фрэнсисом Нганну. В середине мая чемпион в полутяжёлом весе заявил, что хочет перейти в следующую весовую категорию и провести в ней бой за солидные призовые.

«У кого, по-вашему, более быстрый и техничный удар — у Тиаго Сантоса или Фрэнсиса Нганну? Если думаете, что я не приму этот бой, то вы сошли с ума. Мне уже совершенно нечего доказывать в полутяжёлом весе. Теперь я хочу драться за большие деньги. Присылайте контракт», — написал Джонс в Twitter спустя полтора месяца после своего последнего ареста.

На это предложение ему ответил Нганну — один из лучших нокаутёров в UFC. Он дал понять, что тоже заинтересован в проведении поединка с Джонсом ради денег.

«Если думаешь, что справишься с моей техникой, то это здорово. Но я согласен, что тебе нечего доказывать в полутяжёлом весе и что следующий бой должен быть за мешки с деньгами», — заявил Нганну.

Разыграть чемпионский пояс в тяжёлом весе Джонс и Нганну не смогли бы — сейчас за него спорят Стипе Миочич и Даниэль Кормье. Но по интересу, который может вызвать их поединок, он точно способен затмить любой другой бой в ближайший год. И для борцов, и для UFC было бы выгодно организовать подобную встречу, тем более что Джонсу действительно уже невозможно найти достойных соперников в его категории.

В своём первом комментарии об этом бое Уайт отметил, что «всё возможно». Но уже вскоре стало понятно, что организация такого поединка под большим вопросом. Сначала Нганну заявил, что не верит в проведение боя, и напомнил, что за выход на ринг ему должно причитаться хорошее вознаграждение.

«Не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится. Люди годами говорят о том, что он пойдёт на повышение в весе. Если он действительно пойдёт на это, то я бы хотел провести поединок. Но за этот бой мне должны будут заплатить кучу денег, потому что это супербой. Это должно стоить того», — сказал Нганну BJ Penn.

Джонс же сделал гораздо более жёсткое заявление. Он объявил, что переговоры с UFC о бое с Нганну сразу зашли в тупик, и пригрозил приостановить карьеру, если его условия не будут выполняться.

«Невероятно. Ещё до обсуждения суммы в UFC сказали, что не хотят платить мне больше за супербой с Фрэнсисом и переход в тяжёлый вес. Мне сказали, что я бы мог больше заработать на платных трансляциях... С вами было весело, может, увидимся через год или два. Может, если вы будете больше готовы вести дела, я вернусь, а до тех пор займусь здоровьем, формой и семьёй», — заявил Джонс своим подписчикам.

Уайт опроверг слова борца о том, что о деньгах речь даже не заходила. Он заявил, что Джонс сразу же начал требовать повышенный гонорар, на что в промоушене пойти не смогли.

«Послушайте, одно дело сказать: «Я хочу чуть больше денег». Но сколько запросил Джонс... Прежде всего, логично было бы провести бой с Домиником Рейесом. Будет ли Джонс драться с Нганну и претендовать на титул в тяжёлом весе? Я так не думаю. Он сам никогда не хотел подниматься в тяжёлый вес. А за те деньги, которые он просит, этого никогда не будет. Сложно придумать худшее время для того, чтобы просить такую абсурдную сумму», — сказал глава UFC в интервью ESPN.

Джонса эти слова сильно расстроили. Он обвинил Уайта во лжи и заверил, что не требовал от промоушена экстраординарных сумм за бой с Нганну.

«Любопытное зрелище, когда твой босс лжёт на камеру. Повышение гонорара мы никогда не обсуждали. Мне тут же говорили, что я и так зарабатываю достаточно. Я никогда не предлагал каких-то цифр. Если не собираешься переписывать мой контракт из-за перехода в тяжёлый вес, то хотя бы будь честен с фанатами... Я никогда не просил каких-то безумных денег, это полный бред», — ответил чемпион в полутяжёлом весе.

Боец выразил надежду, что UFC просто ждёт лучшего момента для организации боя, и заверил болельщиков, что не собирается воевать с промоушеном и не злится на Уайта. Однако отношения между ними снова накалились после того, как глава UFC сообщил, что Джонс требовал такого же гонорара, как у боксёра Деонтея Уайлдера за его последний бой с Тайсоном Фьюри, то есть около $30 млн.

Джонс же снова опроверг слова Уайта и заявил, что лишь хотел получить больше своих обычных гонораров, так как бой с Нганну мог бы стать крупным событием в мире ММА. Лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий предложил завершить сотрудничество и отпустить его.

«Не будь чёртовым лгуном, моей репутации и так нанесено много ударов. Мне ни к чему этот бред. Я никогда не просил гонорара, как у Уайлдера. Раз он зарабатывает $30 млн, как насчёт половины от этого? Ты сам называл меня величайшим бойцом в истории. Я не получаю и четверти от того, что имеет Уайлдер. Если моя репутация заставляет тебя так меня недооценивать, то просто разорви со мной контракт. Уверен, какой-нибудь промоутер будет рад работать со мной... Да, я зарабатываю больше $5 млн за бой. Должен ли я довольствоваться этим за супербой? Нет. Если не согласен с этим, то ты просто не понимаешь ничего в бизнесе. Я точно не просил $30 млн, даже не близко», — ответил спортсмен.

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Джонс имеет репутацию одного из самых скандальных бойцов в истории. В прошлом он неоднократно имел проблемы с законом и нарушал антидопинговые правила, за что его отстраняли от боёв. Уайт заявил, что боец сам виноват в своём имидже, и дал понять, что позволит Джонсу распоряжаться карьерой на своё усмотрение.

«Он может делать что хочет. Хочет отсидеться, драться — всё что угодно. Он может говорить что угодно, это его право. Он может вернуться, когда сам захочет. Как-то он сказал, что я замарал его репутацию. Разве я это сделал? Ты сам неплохо её подмочил», — заявил Уайт в адрес Джонса.

Спортсмен не оставил без ответа и эти заявления. В своей последней гневной тираде в Twitter Джонс предложил Уайту ответить за свои слова и аннулировать контракт с ним, а также поделился мыслями о возможном переходе в бокс, где он смог бы получать достойные гонорары.

«Ничего я от тебя не требовал, я только хотел получить супербой и компенсацию за него. Ты первым начал обсуждать это публично и показывать всему миру, как ты недоплачиваешь своим спортсменам... Если ты весь такой крутой парень, который говорит, что ему всё равно, то подкрепи слова делом и освободи меня от контракта... Я бы наверняка смог заработать за один боксёрский поединок больше, чем за три боя в UFC. Можно заниматься недвижимостью, быть актёром или просто забить на всё и быть отцом. Никому нет смысла мириться с ложью Уайта», — сказал Джонс.

Любой итог этой перепалки между Джонсом и Уайтом может оказаться сенсационным для смешанных единоборств, будь это переход чемпиона UFC в бокс, в другой промоушен или всё-таки проведение боя с Нганну. И если, как уверяют обе стороны, нерешённым является только денежный вопрос, то последний вариант является наиболее вероятным.