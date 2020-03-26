Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в первом тяжёлом весе Джон Джонс был арестован в Альбукерке
Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
  • Reuters

Об этом сообщает MMA Fighting. После того, как полицейские заставили Джонса затормозить автомобиль, спортсмен признался, что был пьян. У Джонса также отсутствовала страховка на транспортное средство. Под сиденьем автомобиля Джонса полиция нашла пистолет и бутылку мескаля.

Правохранители получили вызов приблизительно в час ночи, после того как поступила информация о стрельбе в центральных районах города.

Ранее боец UFC выразил мнение, что пандемия коронавируса поможет Фергюсону победить Нурмагомедова.

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