Боец UFC считает, что пандемия коронавируса поможет Фергюсону победить Нурмагомедова

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кевин Ли считает, что пандемия коронавируса поможет его соотечественнику Тони Фергюсону лучше подготовиться к поединку с чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Боец UFC считает, что пандемия коронавируса поможет Фергюсону победить Нурмагомедова
  • © Jeff Bottari
  • Reuters

«Сначала я склонялся к тому, что победит Нурмагомедов, особенно после боя с Порье. Но после этой истории с карантином я всё больше думаю о победе Тони. Он привык тренироваться в таких условиях, вокруг него всего лишь небольшая группа доверенных лиц. А вот рядом с Хабибом человек 20, и это выше лимита. На него сложившиеся обстоятельства будут влиять гораздо больше. Не всегда побеждает лучший боец. Иногда верх берёт тот, кто лучше дерётся в конкретном поединке. Из-за ситуации с тренировками я ставлю на победу Тони», — сказал Ли ESPN.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

Ранее Ян выразил мнение, что бой Нурмагомедова и Фергюсона нужно проводить на нейтральной территории.

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