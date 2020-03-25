Ян считает, что бой Нурмагомедова и Фергюсона нужно проводить на нейтральной территории
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«То, что турнир пройдёт во Флориде или где-то там ещё... Я знаю, что Хабиб прилетел из Америки. Получается, им туда опять лететь. Это не очень хорошо. Я думаю, что должна быть какая-то нейтральная территория. Чтобы оба бойца были в одинаковых условиях — и Фергюсон, и Нурмагомедов. Должна быть точка, в которой оба бойца на равном расстоянии. Так будет справедливее», — заявил Ян в интервью FightSpace.
Турнир UFC 249, на котором встретятся Нурмагомедов и Фергюсон, запланирован на 18 апреля. Предположительно, событие пройдёт во Флориде за закрытыми дверями.
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