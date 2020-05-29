Титульный бой Яна, величие Нурмагомедова и новый вызов Макгрегора: что обсуждают в мире UFC

Пётр Ян сразится за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. По словам менеджера россиянина Саята Абдрахманова, поединок предположительно состоится в июне на «Бойцовском острове». Тем временем действующий отечественный обладатель титула Хабиб Нурмагомедов удостоился высоких оценок от Бена Аскрена и Дэниела Кормье. А Конор Макгрегор ответил согласием на вызов легенды смешанных единоборств — 45-летнего Андерсона Силвы.

Поединок на «Бойцовском острове» и коронавирус у тренера

Российский боец Пётр Ян сразится за титул в наилегчайшем дивизионе UFC с бразильцем Жозе Алдо. Об этом первым в Twitter написал журналист ESPN Марк Раймонди, сославшись на слова руководителя промоушена Даны Уайта.

Dana White: Jose Aldo vs. Petr Yan targeted for vacant bantamweight title https://t.co/gOmf6MgR4k — Marc Raimondi (@marc_raimondi) May 27, 2020

Менеджер отечественного спортсмена Саят Абдрахманов подтвердил данную информацию и подчеркнул, что титульный поединок должен состояться в июне на «Бойцовском острове». При этом у Яна, по словам его представителя, не должно возникнуть проблем с перелётом в США из Таиланда, где он находится последние месяцы.

«Ждём контракт. Алдо на данный момент является самым именитым бойцом в дивизионе. Стилистически это потенциально очень интересный поединок», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

Сам Ян выложил в Twitter фотографию со спарринга с бразильцем и написал, что не испытывает к сопернику ничего, кроме уважения.

Nothing but respect ✊🏼 pic.twitter.com/gH26zThZoW — Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) May 28, 2020

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя в данной ситуации стала информация о том, что Андре Педернейрас — тренер Алдо — сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, специалист отметил, что чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

О том, что Ян примет участие в титульном бое, стало известно 10 мая. Тогда Уайт заявил, что россиянин сразится за пояс с «кем-нибудь». Наибольшие шансы встретиться с ним имели Алдо и первый номер рейтинга Марлон Мораес. Последнего Пётр должен был проэкзаменовать 13 июня на турнире UFC в Казахстане, однако данное мероприятие не состоится из-за пандемии коронавируса.

COVID-19 смешал планы и Алдо. Он готовился к титульному бою с Генри Сехудо, но не смог вылететь в США из Бразилии по причине закрытия границ. В результате Жозе на историческом UFC 249 заменил другой бывший чемпион Доминик Крус. Доминатор не справился с действующим обладателем титула, уступив техническим нокаутом во втором раунде.

А сам Сехудо после окончания поединка неожиданно объявил о завершении карьеры и оставил оба пояса вакантными, что облегчило путь Яну к вершине. Шанс сразиться с ним в руководстве промоушена решили дать не Мораесу, а опытному Алдо, который на протяжении нескольких лет удерживал титул в полулёгком весе и даже занимал первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.

Однако после поражения от Конора Макгрегора за 13 секунд карьера бразильца пошла на спад. Он дважды уступил Максу Холлоуэю, а после неудачи в бою с Александром Волкановски решил спуститься в наилегчайшую категорию. Там его в декабре 2019-го негостеприимно поприветствовал Марлон Мораес. Таким образом, поединок с Яном — возможно, последний шанс завоевать пояс для 33-летнего спортсмена.

Что касается Петра, то он в UFC ещё не познал горечи поражения. На его счету шесть побед подряд, три из которых россиянин одержал в прошлом году над американцами Джоном Додсоном, Джимми Риверой и Юрайей Фейбером.

Приятные воспоминания Нурмагомедова и секреты от Гэтжи

Между тем действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Джастином Гэтжи. Несколько дней назад он вспомнил о поединке семилетней давности с Абелем Трухильо, в котором провёл 21 тейкдаун за 15 минут, тем самым установив рекорд промоушена.

«За месяц до поединка повредил боковые связки колена и в бою не мог забирать спину соперника. Решение было простым. Просто хватаешь и бросаешь в течении 15 минут без остановки. Если есть желание, решение всегда найдётся», — написал Хабиб.

В свою очередь, Гэтжи рассказал, каким нюансам собирается уделить внимание во встрече с непобедимым чемпионом. По словам американца, в поединке с россиянином ему крайне важно будет не давать прижимать себя к сетке, чтобы не позволять проводить фирменные тейкдауны.

Так или иначе, Нурмагомедов в этом поединке будет считаться фаворитом. Неслучайно коллеги Орла уже сейчас регулярно включают Хабиба в список сильнейших бойцов за всю историю. Например, это сделал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье. Он также подчеркнул, что россиянин должен быть готов к встрече с Гэтжи в сентябре, невзирая на тяжёлое состояние отца.

А закончивший карьеру в прошлом году Бен Аскрен назвал Нурмагомедова в числе семи величайших бойцов наряду с Жоржем Сен-Пьером, Андерсоном Силвой, Кормье, Сехудо, Деметриусом Джонсоном и Джоном Джонсом. При этом в данный список американец не включил ни Конора Макгрегора, ни Фёдора Емельяненко.

7 People in discussion for MMA GOAT. Some have much better cases than others, but all have cases. Fedor and BJ would have had cases had they retired earlier.



GSP

Anderson

DJ

Khabib

Jon Jones

DC

Henry — Anhyzer Askren (@Benaskren) May 25, 2020

Вызов от Силвы и самолюбование Макгрегора

Тем временем ирландец, кажется, может получить нового соперника. Вызов ему бросил легендарный экс-чемпион UFC Андерсон Силва, чья карьера оказалась омрачена допинговым скандалом. Однако ни данный факт, ни два подряд поражения, ни солидный возраст (45 лет) не заставили бразильца повесить перчатки на гвоздь. А теперь он намерен помериться силами с самим Макгрегором, чтобы получить, возможно, последний денежный бой в карьере.

«Я очень восхищаюсь великим спортсменом, коим является Конор, и считаю, что наш супербой может стать историческим событием для смешанных единоборств. Ни я, ни он не должны что-либо кому-либо доказывать. Фанаты UFC и этого спорта хотят этого грандиозного бойцовского зрелища, а мне было бы здорово испытать своё владение единоборствами в нашем с ним поединке», — написал Силва в Instagram.

Ветеран добавил, что хочет провести бой в промежуточном весе до 80 кг. Макгрегор вызов принял и подчеркнул, что готов драться и в среднем весе, в котором выступает Силва. Возможно, согласиться на бой с Пауком ирландца побудили слова Уайта о том, что он не получит титульный бой в полусреднем весе и не встретится с действующим чемпионом Камару Усманом.

Но данный факт вряд ли скажется на самооценке бойца, который в отличие от Нурмагомедова не отличается скромностью. И если о Хабибе с восторгом отзываются другие, то Конор сам себя отдал титул лучшего бойца в ММА.

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах как в UFC, так и вне промоушена. Кроме того, я выиграл больше всех титулов, одержал больше всех побед нокаутом в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший боец в истории, чёрт возьми! Смиритесь с этим», — написал Макгрегор в Twitter.