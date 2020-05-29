Титульный бой Яна, величие Нурмагомедова и новый вызов Макгрегора: что обсуждают в мире UFC

Короткая ссылка
Борислав Головин
Пётр Ян сразится за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. По словам менеджера россиянина Саята Абдрахманова, поединок предположительно состоится в июне на «Бойцовском острове». Тем временем действующий отечественный обладатель титула Хабиб Нурмагомедов удостоился высоких оценок от Бена Аскрена и Дэниела Кормье. А Конор Макгрегор ответил согласием на вызов легенды смешанных единоборств — 45-летнего Андерсона Силвы.
Что обсуждают в мире UFC
  • © Steve Marcus / AFP / Stephen R. Sylvanie / Mark J. Rebilas / Reuters

Поединок на «Бойцовском острове» и коронавирус у тренера

Российский боец Пётр Ян сразится за титул в наилегчайшем дивизионе UFC с бразильцем Жозе Алдо. Об этом первым в Twitter написал журналист ESPN Марк Раймонди, сославшись на слова руководителя промоушена Даны Уайта.

Менеджер отечественного спортсмена Саят Абдрахманов подтвердил данную информацию и подчеркнул, что титульный поединок должен состояться в июне на «Бойцовском острове». При этом у Яна, по словам его представителя, не должно возникнуть проблем с перелётом в США из Таиланда, где он находится последние месяцы.

«Ждём контракт. Алдо на данный момент является самым именитым бойцом в дивизионе. Стилистически это потенциально очень интересный поединок», — цитирует Абдрахманова ТАСС. 

Сам Ян выложил в Twitter фотографию со спарринга с бразильцем и написал, что не испытывает к сопернику ничего, кроме уважения. 

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя в данной ситуации стала информация о том, что Андре Педернейрас — тренер Алдо — сдал положительный тест на коронавирус. Впрочем, специалист отметил, что чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции.

О том, что Ян примет участие в титульном бое, стало известно 10 мая. Тогда Уайт заявил, что россиянин сразится за пояс с «кем-нибудь». Наибольшие шансы встретиться с ним имели Алдо и первый номер рейтинга Марлон Мораес. Последнего Пётр должен был проэкзаменовать 13 июня на турнире UFC в Казахстане, однако данное мероприятие не состоится из-за пандемии коронавируса.  

Также по теме
«Хабиб не допустит таких ошибок, как Тони»: Абдурахимов о бое Нурмагомедова с Гэтжи и фиаско Фергюсона
Чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову придётся непросто в поединке с обладателем временного титула Джастином Гэтжи, однако...

COVID-19 смешал планы и Алдо. Он готовился к титульному бою с Генри Сехудо, но не смог вылететь в США из Бразилии по причине закрытия границ. В результате Жозе на историческом UFC 249 заменил другой бывший чемпион Доминик Крус. Доминатор не справился с действующим обладателем титула, уступив техническим нокаутом во втором раунде.  

А сам Сехудо после окончания поединка неожиданно объявил о завершении карьеры и оставил оба пояса вакантными, что облегчило путь Яну к вершине. Шанс сразиться с ним в руководстве промоушена решили дать не Мораесу, а опытному Алдо, который на протяжении нескольких лет удерживал титул в полулёгком весе и даже занимал первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.  

Однако после поражения от Конора Макгрегора за 13 секунд карьера бразильца пошла на спад. Он дважды уступил Максу Холлоуэю, а после неудачи в бою с Александром Волкановски решил спуститься в наилегчайшую категорию. Там его в декабре 2019-го негостеприимно поприветствовал Марлон Мораес. Таким образом, поединок с Яном — возможно, последний шанс завоевать пояс для 33-летнего спортсмена.

Что касается Петра, то он в UFC ещё не познал горечи поражения.  На его счету шесть побед подряд, три из которых россиянин одержал в прошлом году над американцами Джоном Додсоном, Джимми Риверой и Юрайей Фейбером.    

Приятные воспоминания Нурмагомедова и секреты от Гэтжи 

Между тем действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Джастином Гэтжи. Несколько дней назад он вспомнил о поединке семилетней давности с Абелем Трухильо, в котором провёл 21 тейкдаун за 15 минут, тем самым установив рекорд промоушена.

«За месяц до поединка повредил боковые связки колена и в бою не мог забирать спину соперника. Решение было простым. Просто хватаешь и бросаешь в течении 15 минут без остановки. Если есть желание, решение всегда найдётся», — написал Хабиб.

В свою очередь, Гэтжи рассказал, каким нюансам собирается уделить внимание во встрече с непобедимым чемпионом. По словам американца, в поединке с россиянином ему крайне важно будет не давать прижимать себя к сетке, чтобы не позволять проводить фирменные тейкдауны.

Так или иначе, Нурмагомедов в этом поединке будет считаться фаворитом. Неслучайно коллеги Орла уже сейчас регулярно включают Хабиба в список сильнейших бойцов за всю историю. Например, это сделал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье. Он также подчеркнул, что россиянин должен быть готов к встрече с Гэтжи в сентябре, невзирая на тяжёлое состояние отца.  

А закончивший карьеру в прошлом году Бен Аскрен назвал Нурмагомедова в числе семи величайших бойцов наряду с Жоржем Сен-Пьером, Андерсоном Силвой, Кормье, Сехудо, Деметриусом Джонсоном и Джоном Джонсом. При этом в данный список американец не включил ни Конора Макгрегора, ни Фёдора Емельяненко.   

Вызов от Силвы и самолюбование Макгрегора

Тем временем ирландец, кажется, может получить нового соперника. Вызов ему бросил легендарный экс-чемпион UFC Андерсон Силва, чья карьера оказалась омрачена допинговым скандалом. Однако ни данный факт, ни два подряд поражения, ни солидный возраст (45 лет) не заставили бразильца повесить перчатки на гвоздь. А теперь он намерен помериться силами с самим Макгрегором, чтобы получить, возможно, последний денежный бой в карьере.  

«Я очень восхищаюсь великим спортсменом, коим является Конор, и считаю, что наш супербой может стать историческим событием для смешанных единоборств. Ни я, ни он не должны что-либо кому-либо доказывать. Фанаты UFC и этого спорта хотят этого грандиозного бойцовского зрелища, а мне было бы здорово испытать своё владение единоборствами в нашем с ним поединке», — написал Силва в Instagram.

Ветеран добавил, что хочет провести бой в промежуточном весе до 80 кг. Макгрегор вызов принял и подчеркнул, что готов драться и в среднем весе, в котором выступает Силва. Возможно, согласиться на бой с Пауком ирландца побудили слова Уайта о том, что он не получит титульный бой в полусреднем весе и не встретится с действующим чемпионом Камару Усманом. 

Но данный факт вряд ли скажется на самооценке бойца, который в отличие от Нурмагомедова не отличается скромностью. И если о Хабибе с восторгом отзываются другие, то Конор сам себя отдал титул лучшего бойца в ММА.  

«Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах как в UFC, так и вне промоушена. Кроме того, я выиграл больше всех титулов, одержал больше всех побед нокаутом в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший боец в истории, чёрт возьми! Смиритесь с этим», — написал Макгрегор в Twitter.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить