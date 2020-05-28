Ян сможет вылететь из Таиланда на бой за титул UFC с Алду

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что его клиент сможет вылететь из Таиланда, где находится в данный момент, на поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду.

Об этом он сообщил ТАСС.

«С вылетом из страны проблем не будет», — сказал Абдрахманов.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры. Глава UFC Дана Уайт заявил, что соперником Яна за титул станет экс-чемпион UFC в полулёгком весе Алду.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений.

Ранее Абдрахманов заявил, что Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC.