Ян сможет вылететь из Таиланда на бой за титул UFC с Алду
- Reuters
Об этом он сообщил ТАСС.
«С вылетом из страны проблем не будет», — сказал Абдрахманов.
Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры. Глава UFC Дана Уайт заявил, что соперником Яна за титул станет экс-чемпион UFC в полулёгком весе Алду.
Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений.
Ранее Абдрахманов заявил, что Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC.