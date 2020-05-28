Ян сможет вылететь из Таиланда на бой за титул UFC с Алду

Короткая ссылка
Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что его клиент сможет вылететь из Таиланда, где находится в данный момент, на поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду.
Ян сможет вылететь из Таиланда на бой за титул UFC с Алду
  • Reuters

Об этом он сообщил ТАСС.

«С вылетом из страны проблем не будет», — сказал Абдрахманов.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры. Глава UFC Дана Уайт заявил, что соперником Яна за титул станет экс-чемпион UFC в полулёгком весе Алду.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. 

Ранее Абдрахманов заявил, что Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить