Абдрахманов: Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что его клиент пока не подписал контракт на поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду.

«Ждём контракт. Алду на данный момент является самым именитым бойцом в дивизионе. Стилистически это потенциально очень интересный поединок», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. Алду является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее сообщалось, что поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на бойцовском острове.