Абдрахманов: Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC

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Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, заявил, что его клиент пока не подписал контракт на поединок за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Алду.
Абдрахманов: Ян пока не подписал контракт на чемпионский бой UFC
  • © UFC

«Ждём контракт. Алду на данный момент является самым именитым бойцом в дивизионе. Стилистически это потенциально очень интересный поединок», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

Ян является официальным претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующий чемпион дивизиона американец Генри Сехудо 10 мая объявил о завершении карьеры.

Ян провёл 15 поединков в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед (семь — досрочно) и потерпел одно поражение. На счету Алду 28 побед и шесть поражений. Алду является бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе.

Ранее сообщалось, что поединок Яна и Алду за титул UFC должен пройти в июле на бойцовском острове.

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