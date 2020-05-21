«Введён в искусственную кому»: что известно о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова в последние несколько дней ухудшилось, его ввели в состояние искусственной комы. Эту информацию подтвердил менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. При этом глава ММА-промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что Абдулманап подключён к аппарату ИВЛ и речи о положительной динамике пока не идёт.

В последние сутки состояние здоровья отца Хабиба Нурмагомедова заметно ухудшилось. Как сообщили российские СМИ, Абдулманап Нурмагомедов вновь впал в кому и впоследствии был подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), так как не мог самостоятельно дышать. Сам спортсмен пока не подтверждал и не опровергал данную информацию, зато с заявлением выступил его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Могу подтвердить, что отец Хабиба введён в состояние искусственной комы», — цитирует Абдель-Азиза ESPN.

При этом менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе утверждает, что на протяжении последних нескольких дней его клиент общался с президентом России Владимиром Путиным. Темой разговоров, по словам Абдель-Азиза, стало состояние здоровья Нурмагомедова-старшего. Как сказал менеджер, российский лидер пообещал спортсмену, что его отцу «будет оказана лучшая медицинская помощь, которая только возможна».

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Сведения об ухудшении состояния Абдулманапа Нурмагомедова подтвердил друг семьи, спортивный комментатор Рамазан Рабаданов. По его словам, отец лучшего легковеса UFC почувствовал себя хуже.

«Улучшения нет. Ухудшение. Пока что состояние стабильно тяжёлое. Если будет какая-то динамика, тогда можно что-то говорить. Сейчас пока нет ничего», — цитирует Рабаданова телеканал «360».

Схожие данные и у главы ММА-промоушена Fight Nights Global Камила Гаджиева. Как сказал функционер, состояние Нурмагомедова-старшего могло ухудшиться из-за наличия у него сопутствующих заболеваний.

«Мы же знаем, что у него проблема с сердцем: на фоне пневмонии.. у него случились осложнения на сердце. В связи с этим он оказался в таком тяжёлом состоянии. Ведь про COVID-19 известно, что он в первую очередь бьёт по тем, у кого есть сопутствующие заболевания... У меня складывается впечатление, что последние десять дней он находится стабильно в тяжёлом состоянии. Пару дней назад была информация, что он вышел из комы, потом её опровергли. Насколько я знаю, он подключен к ИВЛ. И речи о положительной динамике не идёт», — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Не смог порадовать хорошими новостями и Магомедрасул Хасбулаев. Родственник Хабиба Нурмагмоедова заявил, что наставнику не стало лучше, и признался, что никого из близких не пускают к Абдулманапу Магомедовичу.

«Тяжёлое состояние. Как я слышал, у него с сердцем тоже проблемы. Там же возраст уже. Так что хороших новостей нет. Ждём, что он выздоровеет и мы увидим его здесь. У каждого же по-разному всё проходит, кого-то быстро отпускает, кого-то дольше. Тут можно только надеяться, что Абдулманап справится», — сказал Хасбулаев.

Что касается Абдель-Азиза, то менеджер также обратился к болельщикам Хабиба Нурмагомедова. По его словам, в настоящее время спортсмен просит их объединиться в борьбе с инфекцией.

«На данный момент главное послание Хабиба людям во всём мире — оставайтесь дома, не давайте коронавирусу распространяться», — заключил менеджер.

Стоит отметить, что Нурмагомедов уже размещал подобный призыв на своей официальной странице в Instagram. 18 мая он опубликовал видеозапись, в которой обратился к жителям Дагестана с просьбой проявить предельную бдительность в условиях пандемии.

«У нас очень тяжёлое положение в Дагестане. Очень плачевное. Больницы переполнены. Много людей заболели, много умерли. Сейчас нам как никогда нужно объединиться. Показать свои мужество и характер, дисциплину. Только так можно победить эту болезнь. Должны прислушаться к нашим врачам, их требованиям, так как они знают лучше», — заявил Нурмагомедов.

Российский боец выразил недоумение, что пандемия COVID-19 достигла подобных масштабов, отметив, что в начале 2020 года никто не мог предположить такое развитие событий. Кроме того, он признался, что среди его родных и близких не только отец пострадал от коронавируса.

«У меня лично более 20 близких родственников лежали в реанимации. Это я не говорю о знакомых. Многих из них уже нет с нами. Очень много знакомых умерли, их родители. Взрослые люди очень тяжело переносят коронавирус. Это у нас, молодых, сильный иммунитет. Подумайте о наших родителях, дедушках, бабушках, детях. Соблюдайте требования врачей», — добавил Нурмагомедов.

Также действующий чемпион UFC попросил соотечественников воздержаться от традиционного празднования Ураза-Байрам — праздника, которые ознаменует окончание священного для мусульман месяца Рамадан. Нурмагомедов попросил людей отметить это событие в узком семейном кругу и воздержаться от походов в мечеть, а также к знакомым и родственникам.

В комментариях под видеозаписью Нурмагомедова много людей пожелали его отцу крепкого здоровья. Одним из них стал трёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный золотой призёр первенства мира по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

Пожелания здоровья Нурмагомедову-старшему оставили немецкий боец Абсолютного бойцовского чемпионата Халид Таха, а также российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов, Мурад Мачаев и Тагир Уланбеков.

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Поддержку отцу Нурмагомедова выразил и его партнёр по тренировочному лагерю American Kickboxing Academy (AKA) Дэниел Кормье. Экс-чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весах признался, что всегда восхищался стойкостью Абдулманапа и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Никогда не знаешь, что готовит тебе жизнь. И сейчас семья Нурмагомедова переживает очень тяжёлые времена из-за того, что происходит с отцом... Хабиб всегда называет его только отцом. Но я знаю, что Абдулманап один из самых сильных людей в мире и будет бороться, чтобы быть рядом со своим сыном, внуками, своей семьёй. Просто надеюсь, что с ним всё будет в порядке», — цитирует Кормье BJPenn.com.