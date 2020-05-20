Гаджиев заявил, что отец Нурмагомедова не получал помощи в Дагестане на протяжении десяти дней

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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о состоянии здоровья 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Гаджиев заявил, что отец Нурмагомедова не получал помощи в Дагестане на протяжении десяти дней
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«Абдулманап — один из тех, о ком сегодня очень много говорят относительно дагестанского коронавируса в целом. Это люди, которым не оказали должной медицинской помощи. Это не вина врачей. Люди достаточно халатно в целом отнеслись в нашей республике к вирусу. То, что произошло с Абдулманапом, — некий итог всего. Я знаю, что он десять дней лежал, ему толком помощь не оказывали. Известно про COVID, что он бьёт по тем, у кого есть сопутствующие заболевания. А у Абдулманапа они есть. Насколько я знаю, он подключён к ИВЛ. И речь о положительной динамике не идёт», — приводит слова Гаджиева «Спорт-Экспресс».

В настоящее время Нурмагомедов-старший находится в одной из московских больниц.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал о здоровье отца.

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