Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«У нас очень тяжёлое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Многие заболели, очень многие умерли. Нам сейчас как никогда нужно объединиться, показать мужество, характер и дисциплину. Только объединившись, можно этот вирус победить. Нужно прислушаться к нашим врачам», — сказал Нурмагомедов на видео в своём Instagram.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по её преодолению в этой республике. 

Ранее Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца, который находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить