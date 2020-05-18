Нурмагомедов призвал жителей Дагестана объединиться и прислушаться к врачам

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане.

«У нас очень тяжёлое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены. Многие заболели, очень многие умерли. Нам сейчас как никогда нужно объединиться, показать мужество, характер и дисциплину. Только объединившись, можно этот вирус победить. Нужно прислушаться к нашим врачам», — сказал Нурмагомедов на видео в своём Instagram.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по её преодолению в этой республике.

Ранее Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца, который находится в больнице в тяжёлом состоянии.