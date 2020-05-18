Нурмагомедов о состоянии отца: вирус дал осложнение на сердце

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который на данный момент находится в больнице.

«Отец находится в больнице, у него очень тяжёлое состояние. Вирус дал осложнение на сердце, так как год назад он перенёс операцию. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам. Всем большое спасибо, кто пишет, поддерживает, кто Всевышнего просит за него», — сказал Нурмагомедов на видео в своём Instagram.

25 апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее боец UFC Ислам Махачев заявил, что отец Нурмагомедова всё ещё находится в коме.