Махачев заявил, что отец Нурмагомедова всё ещё находится в коме

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев заявил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, до сих пор находится в коме.
Махачев заявил, что отец Нурмагомедова всё ещё находится в коме
  • РИА Новости

«Состояние такое же. Разная информация гуляет в интернете — что стало хуже, что вышел из комы. Но состояние стабильно тяжёлое, он всё ещё в коме. Я пытаюсь у Хабиба узнать, какое у него состояние», — сказал Махачев в эфире в Instagram-аккаунте Gorilla Energy Fighting

25 апреля 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с диагнозом «пневмония». 13 мая СМИ сообщили, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

18 мая появилась информация, что у отца Нурмагомедова подтвердился коронавирус и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее тренер клуба Eagles MMA Руслан Раджабов высказался о состоянии отца Нурмагомедова.

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